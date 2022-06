Betekinthetnek egy méhkaptárba, elsétálhatnak egy csobogó mellett, meghallgathatják melyik madár milyen hangokat ad ki. Emellett visszautazhatnak a folyószabályozás, a megyei duzzasztók építésének időszakába. Egy külön teremben virtuális sétát tehetnek a természeti környezetben, ahol a lovaktól vaddisznókig megjelenik az egyedi élővilág.

A program részeként ugyancsak Dánfokon megépült egy játszótér, illetve egy állatmenedék, valamint különleges génparkot is kialakítanak a térséghez kapcsolódó fákból.

Kálmán Tibor szólt arról is, hogy a városközpontban, az Élővíz-csatorna partján tanösvényt hoztak létre 1900 méter hosszúságban, amelynek mentén bemutató és tájékoztató táblákat helyeztek el, illetve padok is szolgálják a kikapcsolódását.

A polgármester kifejtette, emellett eszközbeszerzésre ugyancsak lehetőségük nyílt, tíz gumicsónakot, öt csónakmotort és negyven kerékpárt vásárolhattak a fejlesztés részeként.

A projekt több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír – fogalmazott a polgármester. – Egyrészt olyan turisztikai értékekkel gazdagodtunk, amelyek élményt nyújtanak a látogatóknak. Az élményalapú kikapcsolódás és az interaktivitás mára fontos szempont, amikor a vendégek a kikapcsolódásuk helyszínét kiválasztják. Dánfokot szeretnénk folyamatos fejlesztésekkel mind a helyiek, mind a turisták számára még vonzóbbá tenni. Ennek az elképzelésnek a lényeges része ez beruházás is. Ugyancsak fontosnak tartom a határon átnyúló együttműködést. A partiumi Nagyszalontával közösen dolgozhattunk, dolgozhatunk a természeti értékek bemutatásán. Bízom benne, hogy a jövőben ugyancsak fogunk még együtt tevékenykedni ennek a célnak az érdekében is.

Fontos nagyszalontai beruházások

Török László, Nagyszalonta polgármestere ugyancsak előremutatónak és eredményesnek nevezte a Békéssel folytatott közös munkát. Kérdésünkre elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy a határon átívelő élővilágot közelebb hozzák az emberekhez. A településvezető kiemelte, a projekt egyik főmotívuma, a túzok. Mint ismert, Arany János Nagyszalontán született, Toldi című versében pedig szerepel ez a madár, illetve a város és Geszt térségében található egy túzokpopuláció. Mindez együttesen indokolta, hogy ezt a motívumot beemeljék a projektbe. A részletekről kifejtette, a beruházás részeként a már említett élővilágot bemutatni hivatott túzoklátogató központot hoznak létre, kialakítanak egy parkot, amely ezt a célt szolgálja. Ahogy ugyancsak az elképzelés mentén kilátó és kerékpárút is épül.