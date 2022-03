Komáromi Anett és Seregi Zoltán igazgató Amerikából, New Yorkból kapcsolódtak a békéscsabai ünnephez, és beszámoltak a huszonegyedikéig tartó amerikai színházi turné állomásairól. Fekete Péter erre azt a humoros megjegyzést tette, hogy a Szarvasi Vízi Színház és a szentesi Tóth József Színház után már New Yorkot is bevették a csabai színészek, lehet, hogy 10 év múlva a Holdról jelentkeznek, ha marad ez a tendencia.



A közönség ezután Szomor György és Pitti Katalin fellépését láthatta, s hosszan szólt a taps Bartus Gyulának, Katkó Ferencnek, Szente Évának és Gulyás Attilának is, az est csúcspontja azonban a friss Jászai-díjas Csomós Lajos fellépéséhez köthető, aki közelmúltbeli és jelenlegi szerepeiből játszott gyors váltásokkal olyan válogatást, amellyel maradéktalanul megmutatta: drámai szereptől az éneken át a táncjelenetig mennyi mindenhez kell értenie egy békéscsabai közönségkedvencnek.

Azt est részvevőinek és a díjazottaknak személyesen gratulált Herczeg Tamás, a térség országgyűlési képviselője és Szarvas Péter polgármester is, mindketten kiemelve, hogy a színház a régió kulturális zászlóshajója, és az itt folyó munka most szakmai díjakban is megmutatkozott.