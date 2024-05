Nézzük, mi érdekelte leginkább olvasóinkat

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A legnépszerűbb magyar énekesek egyike, Majka a Gyulai Pálinkafesztiválon lépett fel.

Ami az utóbbi napokban már várható volt, Sanyi, a csabaiak közkakasa – aki miatt az országból is sokan zarándokoltak el a városba – hétfőn délután örökre elaludt. Mégpedig a békéscsabai Fekete-tanyán, a résztulajdonos, Fekete Vanda ölében. Sanyi, az egykoron büszke, jó kinézetű kakas a végén már alig nyomott egy kilót, a taraja nagyon fakó volt, nem is evett, nem is ivott.

Felpezsdítette a hétvégét az a semmihez nem hasonlítható kipufogóhang, ami a Nagyszénásra két keréken érkezők randevújára minden évben ilyenkor, májusban jellemző. De nem csak a 7. motoros találkozó gépcsodái, hanem a rock is dübörgött a parkfürdő kempingjében felállított színpadon napokon át. És a nagyon várt motoros felvonulás sem maradhatott el.

Tizenkét Békés vármegyei hivatásos vadász vett részt azon a szakmai versenyen, amelyet az Országos Magyar Vadászkamara Békés vármegyei területi szervezete rendezett csütörtökön Vésztőn, a kertmegpusztai vadászház környékén. A szakemberek elméleti és gyakorlati feladatokat egyaránt kaptak: nyom és hang alapján.

A Hír FM vendége a békéscsabai Százszorszép Művészeti Bázisóvoda óvodapedagógusa, Kusnyárné Gyöngyi volt, aki negyven év után nyugdíjba vonul. A szakemberrel pályafutásáról, az óvodapedagógiai munkáról, hitvallásáról, és az átállásról is beszélgettünk.

A Hír FM vendége a MenőMegyer egyesület vezetője, Poliák Pál volt, akivel az egyesület történetéről, a csapat elhivatottságáról, elismerésükről, és jövőbeni terveiről is beszélgettünk.