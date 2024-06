– Az 1997 és 2003 között nyaranta megrendezett román nemzetiségi tánctáborokba meghívott oktatni Buha György, és felesége, Buha Györgyné Szretykó Anna. Akkoriban a Szeged Táncegyüttes táncosa, tanára voltam, jelentős táncfilm- illetve néprajzi gyűjtést végeztem, két szakdolgozatot is készítettem a helyi táncokból. Kétegyházi fiatalokkal, a Hódmezővásárhelyi Kankalin és a Szeged Táncegyüttes fiatal táncosaival elkészítettem a Kétegyházi román táncok című koreográfiát, amit a szegedi Dóm téren, a Bábeltorony című előadásban mutattak be. A nagy siker következményeként igény mutatkozott a folytonosságra, a táncművészeti képzésre, így 2004-ben megalakult a Kaláris Alapfokú Művészeti Iskola az Örökségünk Népművészetéért Alapítvány fenntartásában. Növendékei lettek az első táncos tanítványok – részletezte Halmi Zoltán művészeti vezető. Hozzátette, a művészeti iskola tagjai a település fiataljai, akik a helyi táncokon túl a Kárpát medence táncait tanulják a tantervnek megfelelően. A tizenkét évfolyamot elvégzett tanulók lesznek az azonos nevű Kaláris Néptáncegyüttes tagjai.

Jubileumi műsorral koronázta meg a Kaláris az elmúlt két évtizedet. Fotó: Halmi Ádám

Időnként újraformálják a táncokat

– Az iskola kiemelt feladatának tekinti a kétegyházi táncok ,,visszatanítását”, azonban a táncot időközönként újra kell formálni a színpadon, mivel az otthoni közönség és a táncosok is igénylik, sőt, az ifjúsági korosztálynak is van igénye erre. A célunk a hagyományos táncok gyűjtése, archiválása, azok visszatanítása, színpadra állítása a XXI. század tánctechnikai módszereivel – fejtette ki Halmi Zoltán. Leszögezte, Kétegyháza többnemzetiségű település, ahol sikerült „visszatanítani” a fiatalabb nemzedékeknek a tradicionális román, német és cigány táncokat. Ezen túl igyekeznek a Kárpát medence minden dialektusterületéről a magyar és nemzetiségi autentikus táncokat is megtanítani, színpadra állítani, de a táncszínházi művektől sem zárkóznak el. Az iskola repertoárján a teljes magyar nyelvterület autentikus és tematikus táncanyaga, koreográfiája szerepel.