Sarkad polgármestere, dr. Mokán István hangsúlyozta, hogy Sarkad esetében nagy, tízezer lelkes családban gondolkodik, és hogy összefogás szükséges a város fejlesztéséhez. A beruházásokat leginkább a pályázatok teszik lehetővé. A Sarkad által benyújtott pályázatok az elmúlt időszakban mind nyertek is, és a fejlesztések mindegyikét meg is valósították az együttműködésnek köszönhetően.

Immár zajlanak a munkálatok Sarkadon, a művelődési központ épületében, ezt nézte meg a minap dr. Mokán István polgármester, Mester Judit Ibolya alpolgármester, intézményvezető, valamint dr. Kovács József országgyűlési képviselő

Fotó: Lehoczky Péter

Húszmilliárd forintnyi beruházás indult el, valósult meg Sarkadon

Kiemelte: amíg korábban egy-egy önkormányzati ciklust nagyjából egymilliárd forintos fejlesztés jellemzett, addig az elmúlt két ciklusban, tíz évben 20 milliárd forintnyi beruházást indítottak el, vittek véghez. Hozzátette, hogy a sarkadiak részéről sokféle igény jelenik meg a fejlesztések terén, azonban igazodni kell a pályázati kiírásokhoz.

Az elmúlt években bölcsődét építettek, korszerűsítették az óvodákat, az általános iskoláknál valósultak meg beruházások, rendbe tették a középiskolát, tanuszodát építettek, utakat újítottak fel, kerékpárutakat építettek – sorolta a teljesség igénye nélkül dr. Mokán István. Sarkad polgármestere elmondta, hogy 3 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezik Sarkadra a TOP Plusz keretében.

Sarkad emblematikus épülete a művelődési központ

A projektek között van, az elsők egyike a Bartók Béla művelődési központ épületének megújítása. A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a sarkadi Podeszt Építőipari Kft. és a gyulai Falkell Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tette közösen a legkedvezőbb ajánlatot, tehát a munkálatokat helyi szakemberek végzik. Azok pedig immár elindultak, a tervek szerint idén véget is érnek.

Hangsúlyozta: a művelődési központ Sarkad egyik emblematikus épülete, a kultúra fellegvárának nevezte. Az intézményt azért költöztették át korábban, ideiglenesen a szintén felújított városi képtár épületébe, mert tudták, hogy hamarosan indulnak a munkálatok, illetve így az energiával is tudtak takarékoskodni, ami a megemelkedett energiaárak miatt volt lényeges. Az intézmény a városi képtárban is szervez programokat, ezek visszakerülnek majd a felújítást követően a művelődési központ épületébe. Beszélt a tervekről is, miszerint szeretnék a városi könyvtár szolgáltatásait is korszerűbb, méltóbb környezetbe helyezni, valamint egy közösségi teret alakítanának ki a fiatalok számára.

A látványterv szerint így fest majd a Bartók Béla művelődési központ épülete.

Forrás: Sarkad

Hatalmas siker a művelődési központ felújítása

Mester Judit Ibolya, Sarkad alpolgármestere, a Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elmondta: a művelődési központ épületét 1962-ben adták át, 1998-ban esett át egy felújításon. Mindenkinek van valamilyen kedves emléke az intézménnyel, az épülettel kapcsolatban. Úgy véli, hatalmas siker, hogy most komoly ráncfelvarráson esik át az épület, illetve, hogy akadálymentesítik is. Jövőre a magyar kultúra napját immár ott ünnepelnék meg.

Új színt kap az eddigi sárga helyett az épület

Kővári Arnold osztályvezető, projektmenedzser ismertette, hogy energetikailag korszerűsítik az épületet. Szigetelik, modernre cserélik a külső nyílászárókat, és azért, hogy az épület energiafüggősségét csökkentsék, hőszivattyús rendszer révén lesz biztosított az épület fűtése, hűtése, valamint 26 kW-os naperőművet telepítenek. A világítási rendszert szintén korszerűsítik. Megújul a földszinten a vizesblokk. Az akadálymentesítés jegyében liftet is beépítenek, segítve az erkélyterembe való eljutást. Új színt kap az eddigi sárga helyett az épület: ahogy a városháza vagy az óvodák, a művelődési központ is kellemes, bizalmat sugárzó bézsszínű lesz.