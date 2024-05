Az óvodákat érintő felújítások sokrétűek voltak.

Dr. Mokán István polgármester, Mester Judit Ibolya alpolgármester, Puj Erzsébet Katalin óvodavezető és dr. Kovács József országgyűlési képviselő adta át az óvodákat érintő beruházást.

Fotó: Lehoczky Péter

Az Epreskert utcában egy tornaszoba épült szertárral, közlekedővel, valamint két fejlesztőszobát és egy raktárat is kialakítottak.

A Szalontai úton tornaszobát, vadonatúj csoportszobát létesítettek, két fejlesztőszobát alakítottak ki a kapcsolódó helyiségekkel.

A Vasút utcában vadonatúj tornaszobát és csoportszobát építettek, a korábbi csoportszoba helyén kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki.

Az együttműködés volt a siker kulcsa

Sarkadon nagy, 10 ezer lelkes családban gondolkodnak, amelyben tartóoszlopok a gyermekek, akik a jelenen túl a jövőt is jelentik – hangsúlyozta dr. Mokán István polgármester. Hozzátette: a városvezetés, az intézmények és dr. Kovács József országgyűlési képviselő ezért azt a célt tűzték ki, hogy javítsák a nevelésük, oktatásuk feltételeit, az összeállított programot pedig sikerre is vitték, aminek a kulcsa a közös gondolkodás és tervezés, az együttműködés volt.

Az Epreskert utcai óvodások műsort adtak az ünnepségen. Fotó: Lehoczky Péter

Így fejlesztették az óvodákat Sarkadon

Ennek megfelelően az óvodákra is hangsúlyt fektettek. Ovisportpályát létesítettek az Epreskert és a Vasút utcákban, a Kossuth utcai óvodában a játszóudvar mellett egy csoportszobát tettek rendbe. Energetikailag korszerűsítették az Epreskert és a Vasút utcai épületeket, majd egy másik projektben a Kossuth utcait.

Most pedig előbb 300 millió, majd további 70 millió forintot kaptak arra, hogy tornaszobákkal, fejlesztőszobákkal, csoportszobákkal és egyéb helyiségekkel bővítsék az Epreskert utcai, a Vasút utcai és a Szalontai úti intézményeket. A fejlesztések nem állnak le, hiszen 40 millió forintból egy sikeres pályázat keretében eszközöket vásárolnak az óvodák számára.

Ezzel is épült, szépült Sarkad – hangsúlyozta dr. Mokán István polgármester, hozzáfűzve, hogy korszerűbb, egészségesebb környezetet teremtettek mind az óvodásoknak, mind a velük foglalkozó szakemberek, a pedagógusok és a dajkák számára. A kivitelezést pedig helyi vállalkozók végezték, tehát a beruházás idején munkát is adtak sarkadiaknak.

Bölcsődét építettek, iskolákat korszerűsítettek

Sorra vette, hogy óvodák fejlesztése mellett az elmúlt években vadonatúj bölcsődét építettek, amelynek szükség lesz a további bővítésére, annyi gyerek születik. Az általános iskolák terén a Kossuth utcai 1,4 milliárd forintból újult meg, városi célokat is szolgáló tornacsarnokot építettek. A Gyulai úton a tálalókonyhát és az ebédlőt korszerűsítették, most pedig a TOP Plusz keretében pályáznak az iskolaépület megújítására, a 100 millió forintos beruházás tetőfelújítást, nyílászárócserét és szigetelést tartalmazna. A középiskola épülete és tornacsarnoka is megújult. Tanuszodát építettek, ahol egy nemzeti program keretében úszni tanulnak az óvodások és az általános iskolások. De sportpályákat, játszótereket, az újszülöttek számára ligetet is kialakítottak.

Folytatni kell a megkezdett utat Sarkadon

A sarkadiak értékelik ezeket a fejlesztéseket – hangsúlyozta beszédében dr. Kovács József országgyűlési képviselő. Utalt arra, hogy el lehet képzelni, hogy milyen lenne Sarkad, ha nem valósultak volna meg azok a beruházások a városban, amelyeket a városvezetéssel közösen sikerült véghez vinni. Kiemelte ő is, hogy minden óvodát és iskolát fejlesztettek az elmúlt időszakban Sarkadon, és hogy ezt az utat folytatni kell, a beruházások folytatódnak.