Beol podcast 2 órája

Ilyen volt a tavalyi év Sarkadon: vendégünk dr. Mokán István

Milyen volt a 2023-as év, milyen beruházások valósultak meg és indultak el az elmúlt időszakban Sarkadon? Ezeket vettük sorba mostani adásunkban dr. Mokán István polgármesterrel. Arról is beszélgetünk, hogy a Corvinus-projekt keretében egyre több kútból termelnek gázt Sarkad környékén, és hogy 2023-ban arról is döntés született, hogy meghosszabbítják az M44-est a magyar-román határig, és az út nyomvonala pont Sarkadot is érinti. Dr. Mokán Istvánnal Licska Balázs beszélgetett.

Beol.hu Beol.hu

Dr. Mokán István Fotó: Sarkad

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!





Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!