Új hőszigetelt padlót kap az intézmény Kossuth utca 25. szám alatti étkezője, amelybe padlófűtést építenek be. Bővítik is az épületet, ebben a részben előteret és mosdókat, köztük akadálymentest is kialakítanak. Az épület fűtését ugyancsak korszerűsítik, valamint napelemeket telepítenek. Új asztalokat és székeket szintén beszereznek az étkezőbe, hogy igényes környezetet teremtsenek.

Új asztalokat és székeket szintén beszereznek az étkezőbe, hogy igényes környezetet teremtsenek. Fotó: Illusztrácó: MW-archív

Az udvarban a Stefánia utca felőli meglévő épület bővítményeként egy 2x2 állásos garázst és raktárat alakítanak ki, valamint parkolókat ugyancsak létesítenek.

A projektnek köszönhetően a diákok, illetve azok, akik igénybe veszik az étkezést, jobb minőségű, modernebb, küllemében szebb helyen étkezhetnek – hangsúlyozta dr. Mokán István polgármester. Javulnak a raktározási lehetőségek, a kiszállító kocsikat garázsban helyezhetik el. A beruházás tehát elősegíti a közétkeztetési intézmény mindennapos működését.

A fejlesztések – eredményes közbeszerzési eljárás esetén – júliusban megkezdődhetnek és a tervek szerint jövő év nyarán be is fejeződnek – zárta dr. Mokán István polgármester.