A város polgármestere, dr. Mokán István köszönetet mondott a helyi vállalkozásoknak, amelyek partnerei a sarkadiak közösségének, hiszen a sarkadiaknak munkát biztosítanak; értékeket teremtve szolgáltatásokat nyújtanak; segítik a civil szervezeteket; a befizetett adóforintokkal hozzájárulnak az önkormányzat pénzügyi stabilitásához; működtetik Sarkad gazdasági vérkeringését. Kiemelte: Sarkad esetében nagy, tízezer lelkes családban gondolkodik, és a siker záloga az együttműködés, az együtt gondolkodás, az egymásba vetett hit és szeretet.

Minden eredményt meg tudtak őrizni

Termékeny volt 2023 mind rendezvényekben, mind fejlesztésekben – folytatta. Óriási eredménynek nevezte, hogy az energiaárak robbanása ellenére – Sarkad esetében 12,5-szeresére nőtt előző év elején az áram és 7,5-szeresére a gáz ára – megőrizték a város pénzügyi stabilitását, az önkormányzatnak nincs tartozása és hitele, minden munkahelyet megtartottak, működtetik az intézményeket és azok szolgáltatásait, a beruházások révén a város vagyona is bővült. Támogatták a civil szervezeteket, az egyházakat, a vállalkozásokat az elképzeléseik megvalósításában.

A tanuszodától a közutakig

A tavalyi önkormányzati vagy az önkormányzat partnerségében megvalósuló beruházások közül kiemelte, hogy megnyitott a tanuszoda – benne egy 25x15x1,9 méteres úszó- és egy 10x6x0,8 méteres tanmedencével –; hogy fejlesztették az iparterületet a Sarkadkeresztúri úton – ahova kiköltözött a városgazdálkodási iroda –; hogy fejlesztették a csapadékvizet elvezető rendszert a teleki városrészen; hogy többek között tornaszobákkal bővítettek három óvodát; hogy a közutakat korszerűsítették Sarkad és Gyula, valamint Sarkad és az országhatár között bizonyos szakaszokon; illetve, hogy az értéket teremtő közfoglalkoztatás is folytatódott.

Vendégül látták a város partnereit, a helyi intézmények, vállalkozások, civil szervezek vezetőit, a közélet szereplőit, a környékbeli települések polgármestereit. Fotó: Lehoczky Péter

Miközben fejlesztéseket valósítanak meg, azaz aratnak, vetnek is, vagyis újabb beruházásokat készítenek elő Sarkadon – folytatta dr. Mokán István polgármester, aki mindezt a sarkadiak közös eredményének mondta.

Újabb beruházások indulhatnak

A TOP Plusz keretében a közbeszerzési eljárások lefolytatása után több fejlesztés is elindulhat ebben az évben. Energetikailag korszerűsítik a művelődési központ épületét. Egy összetett, csaknem 1 milliárd forintos projekt részeként többek között közterületeket, zöldfelületeket fejlesztenek, parkolókat építenek, bicikliutakat javítanak. A volt munkaügyi központ épületében család- és gyermekjóléti központot alakítanak ki. Több utca kap szilárd burkolatot belterületen, de külterületi utakat is megújítanak. Fejlesztik a közétkeztetési intézmény éttermét, az óvodákba és a bölcsődébe eszközöket vásárolnak, továbbá a turizmus fejlesztésére is hangsúlyt fektetnek az Éden-tó környékén.

A városvezető több történetet is megosztott, amelyek segítségével a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet, és azt kívánta az önkormányzat partnerei számára, hogy az töltse be a mindennapokat ebben az esztendőben is.

Meghatározó lesz az idei választás

– Az elért eredmények ellenére 2023 egy kihívásokkal teli év volt Magyarország számára – fogalmazott beszédében dr. Kovács József országgyűlési képviselő. Szólt arról, hogy miközben zajlik az ukrajnai háború, egy újabb háború kezdődött el a Közel-Keleten.

Mint mondta, az előző esztendő az Európai Unió értetlenkedéséről is szólt, nem volt túl kedvező Brüsszel Magyarországhoz való hozzáállása. Abban bízik, hogy a mostani év az előzőnél jobb lesz, szerinte a jövőt meghatározó esemény lesz idén az önkormányzati és az európai parlamenti választás.

Itt rend van, itt nyugodt mederben folyik az élet, jó itt élni – dicsérte Sarkadot dr. Kovács József. Az országgyűlési képviselő szerint az, hogy Sarkad egykor hajdúváros volt, meghatározza a helyiek testtartását. Kiemelte, hogy a jövőben is szükség lesz az együttműködésre, a partnerségre.