A vietnámi szakácsok által vezetett konyha mindennapjait nemrégiben Ho Shi Minh-városban Horváth Ferenc mesterszakács, a BSZC Zwack szakiskolájának szakács szakoktatója, a most szakácsként végzett diákok közül pedig Karasz Zóra és Zahorán Gábor követhette végig. Belekóstoltak számos specialitásukba.

Zahorán Gábor vietnámi szakácsoktól tanult meg több ételt is Fotó: Karasz Zóra

Szója- és halszószos alapételükbe is belekóstoltak

– A vietnámi gasztronómiában olyan dolgokkal találkoztunk, melyek megleptek bennünket – mesélte Horváth Ferenc. – Roppant egyszerű alapokra épül az egész. Főznek egy alaplevet sertésből vagy csirkéből. Egy tálkába – amiből esznek majd – beletesznek rizstésztát, ami lehet cérna- vagy széles metélt, spagetti, és rádobálják a garnélát, a puhatestű rákot, kagylót akár nyersen is. A csirke- és sertéshúst minimálisan hőkezelik. Raknak hozzá feldarabolt fűszernövényeket és zöldségeket. Ezután a mintegy 90 fokos alaplevet ráöntik minderre. Egy-két perc után már fogyasztják is az ételt. A legtöbb helyen ebbe a vietnámi specialitásba raknak szója- és halszószt. Kis tálkába tesznek mártogatós szószt, amibe a húsokat, a tenger gyümölcseit mártogatják étkezés közben. A tésztafőzéssel sem bajlódnak, a boltokban, piacokon főtt tésztát árulnak csomagolva. Érdekes volt, hogy a lime leveleit például kirántják.

Eredményes volt a kintlétük, tanultak egymástól Fotó: Saigontourist

Zóra úgy látta, nem is alszanak Ho Shi Minh-városban

Zahorán Gábor kiemelte, a street-foodok, vagyis az utcán is könnyen fogyasztható ételek elkészítése volt számára a legérdekesebb. No, meg az, hogy kenyeret nem esznek. Van egyfajta tartós toast-kenyér, de az is édes. Miként a majonézük is. A tejszínhab ugyanakkor sós. Desszertnek gyümölcsöket fogyasztanak leginkább, több olyat is, ami nálunk kevésbé ismert. Ilyen a jackfruit, a durián és a tulipánalma, de a mangót is kedvelik. Sót és chilit összekevernek, és ebbe mártogatják bele ezeket a gyümölcsöket.

A vietnámi életmód érdekességeiről Zóra mesélt. Ahogy mondta, úgy tűnt számukra, hogy a tízmilliós Ho Shi Minh-városban nem is alszanak az emberek. Éjjel-nappal tele vannak az utcák emberekkel, nagy divat a karaoke és a pool-biliárd.

– A közlekedés tiszta káosz, mégis alig történik baleset – ecsetelte Zóra. – Mennek biciklivel, motorral, autóval, a jelzőlámpát ugyanakkor nem veszik figyelembe. Amit tapasztaltunk, ennek ellenére mindenki figyel a másikra.

Vietnámi szakácsok: nem csoda, hogy mindenbe jeget raknak

Amikor a „kerisek” kint voltak Vietnámban, a 41 fokos csúcshőmérséklet sem volt ritka, estére is maximum 29 fokra hűlt le a levegő. Horváth Ferenc elmondta, többször is látták a kijelzőkön, hogy 82 százalékos a páratartalom

– Nem csoda, hogy mindenbe jeget raknak, és vödrökkel járnak körbe – mesélte a mesterszakács. – Ahol már kevesebb a jég, oda még tesznek. Kedvencük a jeges zöld tea, de a presszókávét is jéggel isszák, cukor nélkül.

A szakoktató elmondta, vittek ki csabai vastagkolbászt is kóstolónak. Ízlett vietnámi vendéglátóiknak, náluk virsliszerű a kolbász. Amiben viszont egyezés van, azok a zöldségek. Sárgarépát, újhagymát, póréhagymát, paradicsomot, uborkát ugyanúgy használnak, mint nálunk, viszont náluk a paprika a chilinél kezdődik, a tölteni valót nem is ismerik. Amit még szinte mindenbe tesznek, az a koriander. Várhatóan szeptemberben többen érkeznek majd Vietnámból, és ők nálunk ismerkedhetnek meg olyan zöldségekkel, fűszernövényekkel is, ami náluk nincsen.