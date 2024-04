A város középiskolái közötti kapcsolat erősítésére, a honvédelmi és rendészeti nevelés, valamint a sport és egészséges életmód népszerűsítése érdekében, tavaly októberben hirdették meg az öthelyszínes versenysorozatot, a III. BSZC-MATASZ lövészversenyt.

A Szegyások bizonyultak a legjobbnak a lövészversenyen: ők állhattak fel a dobogó legfelső fokára

Fotó: Imre György

Lövészverseny: tavaly ősszel indult a versenysorozat

A keddi ünnepélyes eredményhirdetésen Tálas József Csaba, a BSZC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója elmondta, hogy egyre több versenyzőt köszönthetnek a köreikben. Kifejezte, hogy a versenysorozatot ősszel itt kezdték el és most itt is fejezték be.

Rendészeti képzésünk tartalmaz kötelező lövészeti gyakorlatot. Ennek kapcsán alakult ki, hogyha versenyezni lehet, az másfajta megközelítést igényel, és teljesen más attitűdje van, mint egy átlagos gyakorlatnak. Először az iskolán belüli versenyen mérték össze tudásukat a diákok, majd a BSZC diákjait is megszólítva rendeztek egy további versenyt. Ezen harmadik alkalomból pedig a tankerület közreműködésével már Békéscsaba valamennyi iskoláját is megszólították.

A verseny szervezője Gregor László tartalékos százados, a MATASZ városi elnöke, illetve Gyurkó Attila, a BSZC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium oktatója volt.

Az elért eredmény ismertetését követően, Gulyás László ny. alezredes a MATASZ Békés vármegyei szervezetének alelnöke adta át a harmadik helyen végzett csapatnak az elismeréseket, melyet a BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai érdemeltek ki. Ez követően Berczi László r. ezredes, a Békés vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője adta át a díjakat a BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium tanulóinak, akik a dobogó második fokára állhattak fel. A verseny legjobbjainak pedig Mucsi Balázs Sándor, a BSZC főigazgatója adta át az elismeréseket, a BSZC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium csapata részére.