A Mi, békésiek című emlékkönyv igyekszik sok fotó segítségével Békés 1973 óta íródó történetét is dióhéjban bemutatni. Akkor, 51 éve nyilvánították Békést ismét várossá. A kötet ezen fejezeteit a szerkesztő, Szegfű Katalin írta.

Mi, békésiek: a szerzőcsapat színes összeállítást készített. Fotó: Mucsi András Facebook-oldala

Emlékkönyv bemutatják az értékeket is

A könyv második felében a Békési Helyi Értéktárban szereplő értékek bemutatása olvasható gazdag fotóanyaggal a 2024. februári állás szerint, Mucsi András, a bizottság elnöke tollából. Az érdeklődők elolvashatják továbbá dr. Fábián Judit városvédő egyesületi titkár városismertető tematikus sétájának anyagát, amelyben ismerős belvárosi helyszínekről, emlékművekről és emlékhelyekről, épületekről tanulhatunk, egy kicsit mélyebben a kötetet forgatók. A könyvhöz előszót Varga Sándor díszpolgár írt.

Ez a kiadvány beleilleszkedik abba a sorba, amely egy tíz évvel ezelőtt útjára indított folyamat nyomán „szép és tartalmas békési könyveket” tesz a helyiek és az érdeklődők asztalára.

– Ezekben nemcsak saját magunknak rendszerezhetjük városunk értékeit, hanem a nem Békésen élőknek is bemutatkozhatunk, így a turizmust is szolgálja. Miközben építi és mélyíti lokálpatrióta érzéseinket. Így készült el pár éve az Üdvözlet Békésről, aztán az Ízig-vérig Békés című kiadvány. Továbbá ebbe a sorozatba illeszkedik a Békés rövid története, valamint a 2020-as Trianon-könyv is – fogalmazott a könyv szerkesztője, Szegfű Katalin.

136 színes oldal, 220 fotó

A Mi, békésiek – Emlékkönyv a várossá nyilvánítás félévszázados évfordulójáról című, 136 színes oldalon összesen 220 fotót tartalmazó könyvet a Családért Alapítvány adta ki, 1400 példányban. A fotók jelentős részét, továbbá a korábban sehol nem publikált, figyelemreméltó címlapfotót Gazsó János fotográfus készítette.