Jelenleg száraz tavasz ígérkezik, de az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve fel kell készülni az esetleges heves viharokra vagy kitartó esőzésekre is. A megállapodás értelmében már meg is kezdődött a Pocos-kertektől induló Déva-6, XXXIX-22, valamint a XXXIX számú csatorna tisztítása, mintegy 7,3 km hosszúságban, egészen a Folyáséri főcsatornáig – olvasható Dévaványa weboldalán.

A csatornákba került szemetet is eltávolítják a tisztítás során. Fotó: devavanya.hu

A kotrás révén javul a csatorna vízszállítási képessége, eltűnnek a vízfolyást akadályozó lerakódások, csökken az eliszapolódás veszélye. Az eljárás során az esetlegesen beomlott rézsű helyreállításra kerül az elvárt medermélység megtartása mellett. Sajnos a csatornákba sok szemét is juthat, a tisztítás során ezek is eltávolításra kerülnek.

Az intézkedés célja, hogy csökkenteni tudják a belterületi belvíz kialakulásának lehetőségét és növelni a csapadék kritikus helyszínekről történő elszállításának sebességét. Ezzel együtt az önkormányzat kérte az igazgatóságot, hogy a befogadó és elvezető csatornákban a vízszintet is tartsák a lehető legalacsonyabb szinten, mivel a kotrási, tisztítási munkálatok csak akkor érnek célt, ha egy hirtelen, nagy mennyiségű eső miatt azok be tudják fogadni és el is tudják vezetni a vizet a város területéről.