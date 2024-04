A felnőttek fináléját a Vármegyei I. osztályú bajnokságot toronymagasan vezető Gyulai Termál FC és a Vármegyei II./A osztályban második helyen álló Mezőmegyer SE vívja. Mindkét fél négy-négy selejtező fordulót vett sikerrel, hogy itt lehessen. A megyeriek két-, a gyulaiak három éve jutottak el a fináléig, de egyik fél sem tudta elhódítani a serleget, tehát most új győztes neve kerül fel rá. A játékszabályok szerint ha a 90 perc döntetlenre végződik, a büntetőpontról elvégzett rúgásokkal kell eldönteni a győztes kilétét.

Előmérkőzés is lesz: a Békés Vármegyei Ifjúsági Kupában zsinórban negyedszer jutott el a fináléig a Gyomaendrődi FC együttese, amely először emelheti magasba a trófeát, amennyiben jobbnak bizonyul a sorozat 2018-as, legelső győztesénél. A Mezőhegyesi SE fiataljainak útja nem volt könnyű a fináléig, túljutottak mások mellett a címvédő Körösladány gárdáján is.

Az elmúlt évben a kék mezes orosháziak drámai finálét követően hódították el a kupát. Fotó: Kovács Bence





Így látják az edzők

Mezőmegyer SE–Gyulai Termál FC

Nyúl Gábor, a Mezőmegyer SE játékos-edzője: – Azt gondolom, hogy újra csodát tett a kis csapatunk azzal, hogy két év után másodosztályú gárdaként ismét eljutott a döntőig. Igazi kupaspecialistává váltunk az elmúlt időszakban, nem érdemtelenül jutottunk el idáig, hiszen több elsőosztályú ellenfelet sikerült két vállra fektetni az út során. A finálét természetesen nagyon várják már a játékosaink és szurkolóink, bízunk benne, hogy sok megyeri buzdít majd bennünket a helyszínen. A gyulai együttes idei eredménysora elismerésre méltó, ennek megfelelően az esélyesség terhe nem a mi vállunkat nyomja, ettől függetlenül, természetesen szeretnénk elhódítani a serleget. Bízunk benne, hogy teljes kerettel léphetünk pályára, és ahogy két éve a Körösladánnyal szemben, most is egy jó mérkőzést játszhatunk.

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC vezetőedzője: – Az idény érdekes szakaszába értünk, néhány napon belül megnyerhetjük a bajnokságot és a vármegyei kupát is. A bajnoki cím megszerzése az elsődleges célunk, ami alapfeltétele az osztályozónak és reményeink szerint a feljutásnak. Természetesen a kupát sem becsüljük alább, ezt a trófeát is szeretnénk elhódítani. Három évvel ezelőtt közel volt a történelmi tetthez a klubunk, de végül büntetőpárbajban alulmaradt a csapat. Nem lesz egyszerű dolgunk a fináléban, mivel a Megyer évről évre remek teljesítményt nyújt ebben a sorozatban. Férfias csatára van kilátás, remélhetőleg sok szurkoló előtt.



Karászi László, a Gyomaendrődi FC U19 edzője: – Ez lesz a negyedik döntőnk sorozatban, de még egyszer sem emelhettük magasba a győztesnek járó serleget. Bízunk benne, hogy végre megszakad ez a kedvezőtlen trend. Mivel az ellenfelünk a másik csoportban szerepel, ezért kevés információ áll birtokomban róluk, de azzal tisztában vagyok, hogy a túlkoros játékosaik a felnőtt csapatukban is meghatározó szerepet töltenek be. Legutóbb tavaly a kupa elődöntőjében találkoztunk velük, akkor büntetőkkel mentünk tovább, amivel most is kiegyeznék.

Jámbor József, a Mezőhegyesi SE U19 edzője:– Hat év után játszunk ismét döntőt, ami nagy dolog az életünkben. Mezőhegyesen a játékosok és a szurkolók is nagyon várják már a mérkőzést. Többen kiöregednek nyáron a csapatból, nekik ez lehet az utolsó igazán jelentős eredményük utánpótlás játékosként, ami plusz motivációt jelent mindannyiunk számára. Bár a gyomaendrődi csapat „mumusnak” számít, és nem a véletlen műve, hogy évről évre ott vannak az aranyért folyó harcban, ettől függetlenül nyerni szeretnénk, ezért mindent meg is fogunk tenni.



A program

Békés Vármegyei Ifjúsági Kupa

15.30: Gyomaendrődi FC U19–Mezőhegyesi SE U19

Békés Vármegyei Kupa

18.00: Mezőmegyer SE–Gyulai Termál FC