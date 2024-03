– A cifraszűrrel való találkozásomnak is megvan a maga története, és ez konkrétan az útlevélkezelői munkámhoz kötődik. Bárány Ferenc – aki sajnos már elhunyt – érkezett Erdélyből haza, egy nagy bőrönddel – mesélte Szőke Péter. – Megnéztük a tartalmát, és cifraszűröket találtunk benne. Ettől kezdve kattantam rá a népművészet eme remekére, vettem is egyet. A karikás ostor hungarikummá nyilvánítása után fogtam bele a magyar cifraszűr felterjesztésének megírásába, amit el is fogadott a Hungarikum Bizottság.

Szőke Péter (középen) mellette balra V. Németh Zsolt és Porga Gyula