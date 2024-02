Örömmel értesítem önöket, hogy az elmúlt négy évhez hasonlóan, az önkormányzat ebben az évben, 2024-ben is biztosítja heti egy alkalommal a helyben történő vérvétel lehetőségét a lakosainknak – számolt be közösségi oldalán Annus István. A polgármester azt is hozzátette, ez nagyon nagy segítség az időseknek, a gyermeket nevelőknek, s talán mindenki számára. Hiszen nem kell majd hetven kilométert utazniuk a sámsoniaknak az orosházi laborba.

A lakosságnak ez nagy segítség. Fotó: Illusztráció