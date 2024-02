Megállt a szíve egy 14 éves romhányi diáknak, hős matektanár gyors újraélesztése mentette meg a életét.

Enyhítettek a kazincbarcikai apagyilkos büntetésén. Az édesapját vízbe fojtó férfi büntetését nemrég életfogytiglanról 18 év fegyházra csökkentették.

Orbán Viktor: a magyar gyermekvédelmi rendszert megerősítjük! Pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem! - erősítette meg álláspontját a miniszterelnök a közösségi oldalán.

A gyulai, Nagyváradi úti kerékpárút közlekedésbiztonságával kapcsolatban interpellált a helyi képviselő-testület legutóbbi ülésén Kiss Szabolcs önkormányzati képviselő. Mint elmondta, a Nagyváradi úti kerékpárút sokak örömére szolgál, ugyanakkor többen jelezték, hogy a Sittye utca irányából nagy sebességgel hajtottak fel gépkocsik a Nagyváradi útra, úgy, hogy egyébként nem adtak elsőbbséget az ott közlekedő kerékpárosok részére.

Első éves egyetemisták jelentkezését várja a Mathias Corvinus Collegium (MCC). A Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményében működő hat iskolába felvételt nyert hallgatók egy szakmailag kiváló, motiváló és összetartó közösséghez csatlakozhatnak és rengeteg nemzetközi tapasztalatot szerezhetnek. A budapesti képzésre március 17-ig, míg a vidéki központok képzéseire április 14-ig lehet jelentkezni.

Tudta? Egymilliós büntetést is kaphat, akinek hulladékkal van tele az ingatlana. A tűzvédelmi bírság mellett az életét is kockáztatja, ha limlomot gyűjtöget.

Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológussal ezúttal a szülőtípusokról beszélgetett Vásári Erzsébet újságíró. Mint kiderült, több „mérgező”szülőtípus is van. Gyermekeik pedig felnőve számos nehézséggel állhatnak szemben. Ezért is különösen fontos a gyermeknevelésben megtalálni azt a bizonyos arany középutat, amiben megvan a szigor, de csak egészséges mértékig, és a gyengédség is szülőtől a gyermek felé.

Hogyan függ össze a klímasemlegesség és a szakképzés? Úton a klímasemlegesség felé – fókuszban a szakképzés címmel tartottak a napokban az építőipari szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó szakmai workshopot a Békéscsabai Szakképzési Centrumban.

Nem történt meglepetés, a Swietelsky-Békéscsaba győzelmével zárult vasárnap a Viharsarokban az Újpesti TE elleni első, a 3:0-s siker ellenére korántsem annyira sima extraligás negyeddöntő első felvonása.

A világon élő nők többsége törődik a megjelenésével, és mindig tökéletesen akar kinézni. Az üzletek polcain ehhez számos terméket találunk, azonban az áruk miatt a legtöbbjük nem mindenki számára elérhető, ugyanez elmondható a különböző kozmetikai kezelésekről is. Szerencsére vannak olyan készítmények, amelyek olcsóbbak, és akár a te otthonodban is fellelhetőek. Mutatjuk!