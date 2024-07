Mint arról korábban már beszámoltunk, szépségversenyünk szakmai zsűrije meghozta a döntését, hogy ki az a huszonkét lány, aki részt vehet a Tündérszépek fináléjában. Békés vármegyét Mezei Virág képviseli majd a végső megméretésen. A döntőbe jutott lányok a napokban egy felkészítő táborban is részt vettek. Erről is kérdeztük az orosházi szépséget.

– Nagyon jó volt. Tótpeti Lili is ellátogatott hozzánk, ami szuper volt, vele és a lányokkal is sokat beszélgettünk. A nap folyamán egy bemutatkozó videót is forgattunk, mely során a járásról, pózolásról is készítettek egy-egy felvételt. Ebben nagy segítségünkre voltak a mentorok. Összességében egy remek nap volt.

Mezei Virág hozzátette, hogy a verseny során nemcsak barátságok kötődnek, hanem szoros kapcsolatok is kialakulnak a lányok között.

Az országos döntőre szeptember végén kerül sor, melyre az orosházi szépség is gőzerővel készül.