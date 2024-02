Krska Pálné, a Tótkomlósi Városi Nyugdíjas Klub vezetője köszöntőjében elmondta, immár hagyományos programjuk nagy népszerűségnek örvend.

Zsura Zoltán polgármester is köszöntötte a közösséget, azt az aktív korosztályt, akik csodálatra méltó módon a mindennapokban is lelkesek, ötletesek. És ez érződött ezen a farsangi alkalmon is, hiszen megtöltötték a nagytermet. Tájékoztatást adott a városvezető az éppen most zajló, kívül s belül megújuló idősek bentlakásos otthonáról. Bárki megtekintheti még az átadás előtt, kedden délután lesz erre lehetőség.

Együtt farsangoltak a komlósiak az ambrózfalviakkal, a kardoskútiakkal, a kaszaperiekkel, a békéssámsoniakkal, a marosleleiekkel, a nagyériekkel, a rákóczitelepiekkel, a mezőkovácsházaikkal. A hangulat akkor vált igazán farsangivá, amikor néhányan jelmezt öltöttek magukra, és a színpadon hatalmas tapsot arattak, majd táncos vigassággal töltötték a közös délutánt.