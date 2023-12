Bevezetik a konyhai zöldhulladék gyűjtését is

Fokozatosan vezeti be a házhoz menő konyhai zöld- és élelmiszerhulladék-gyűjtést a szemétszállító cég, a MOHU, első körben, jövő év elejétől 14 település, köztük Békéscsaba társasházas övezetében is. Az új kukák használata elősegíti a környezettudatosságot, a másodlagos energiahordozók, nyersanyagok és komposztok előállítását. A programban résztvevők lakásonként egy-egy 5 literes konyhai gyűjtőedényt kapnak, amely könnyen kezelhető, szag- és kifolyásmentes. A társasházak számára ugyancsak kiosztanak egy-egy 120 literes barna kukát, amelyet majd a ház elé kell kihúzni. A kukákban sokféle szerves hulladék elhelyezhető: például gyümölcsök és zöldségek maradékai, kávézacc, teafű – viszont a filter nem –, fűszerek, tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények is.

Megnövekedett a csomagforgalom

Az átlagosnál jóval több csomagot kézbesítenek a karácsony előtti dömping idején a futárok Békés vármegyében, Békéscsabán is. Töretlenül népszerű a házhoz szállítás, ugyanakkor egyre kedveltebbek az automaták és a különféle átvevőhelyek. Kukely János, a Sprinter futárszolgálatnak dolgozó békéscsabai Game Invest Kft. ügyvezetője elmondta, megemelkedett a csomagok száma, viszont nem olyan mértékben, mint pár évvel ezelőtt, a többség kisebb értékű ajándékokat vesz. Hangsúlyozta, azok, akik visszatérő jelleggel vásárolnak interneten egy-egy webáruházból, általában előre kifizetik a csomagok árát. Akik viszont a futárnál rendezik a cechet, azok körében előtérbe kerül a bankkártyás fizetés. A Magyar Posta Zrt.-nél elmondták, munkatársaik két-háromezer pakkot kézbesítenek a vármegyében egy átlagos napon, Békéscsaba is a legforgalmasabb városok közé tartozik.

Értékelt, a 2024-es programokból szemezgetett a Csabagyöngye

Rendhagyó sajtótájékoztatón mutatta be a Csabagyöngye Kulturális Központ vezetősége kedden, milyen sokszínű életet élhetnek a megyeszékhelyen, vármegyében lakók. A 2024-es repertoárból Forczek Győző igazgatóhelyettes szemezgetett. Aláhúzta, nagy volumenű események, koncertek, fesztiválok várnak a közönségre. Januárban kilencedjére indul be a CSAKK klubkoncert-sorozata, februárban kezdődik a Csabai Farsang, hagyományőrző rendezvényekkel és fesztiválprogramokkal. Érkezik Békéscsabára a Budapest Bár, a Queen Symphonic, Ripoff Raskolnikov és Roberto Luti. Márciusban Koncz Zsuzsa örvendezteti meg a közönséget, és bejelentkezik a Pokolgép is. Áprilisban indul a Tavaszi Fesztivál, nyáron újra nyit a Stég és a Terasz. Szeptemberben folytatódnak a klubkoncertek, októberben pedig indulnak a két hónapig tartó Őszi Művészeti Hetek. Év végén különleges csemegének ígérkezik a Zenekarácsony.

Letartóztatásban marad a késelő, aki Békéscsabán gyilkolt

A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója a Békés Vármegyei Főügyészség indítványa alapján február 18-ig meghosszabbította annak a 27 éves érdi férfinak a letartóztatását, aki augusztus 15-én egy békéscsabai hotel teraszán megkéselte hazánk egyik legismertebb küzdősport-edzőjét. Szabó Sándor belehalt a sérüléseibe, a tragikus esemény megrázta mind a megye, mind az ország közvéleményét. A letartóztatásban lévő férfi önvédelemre hivatkozott. A főügyészség egyéb információt a nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem osztott meg.