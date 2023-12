A Csaba Big Band, a Színistúdió és az Alföld Vonósnégyes csellóművészének, Szomor István zenés megnyitója után Szente Béla igazgató elmondta, huszonnégy nagy programot szerveztek idén úgy, hogy az első három hónapban az energiaválság miatt zárva tartott a kulturális intézmény. Elárulta: a bevételi tervet hetven százalékkal teljesítették túl.

– Március 30-án Charlie-val nyitottunk, aztán megültük a Csabagyöngye létrejöttének tizedik évfordulóját. A választ az élet megírta: igenis, volt értelme Békéscsabára „kultúrreaktort” építeni, hiszen sikerült megtölteni a kulturális központot tartalommal. Eljött Békéscsabára a Budapest Jazz Orchestra, áprilisban a Nox, majd a Virsky nemzetközi hírű táncegyüttes. Fellépett a Csík Zenekar, megtartottuk a gyermeknapot. Különleges időszakot jelentett a nyár, a STÉG-en szabadabban, lazábban lehettek együtt az emberek. Fent a Teraszon különleges, új szórakoztatóhelyet is nyitottunk – sorolta. Szente Béla hozzátette, nagyelőadásokat is tető alá hoztak, beszálltak a Csabai Nyárba, elhozták a közönségnek a Menopauzát és a Sissi-t. Az Őszi Művészeti Heteken fellépett Geszti Péter, majd a Pokolgép és az Ossian. A Zenit után Zorán adott teltházas koncertet, csaknem ezren voltak kíváncsiak a művészre.

– Vár még ránk idén Korda György és Balázs Klári, valamint a Kárpátia. Social media-megjelenéseink erősítették online jelenlétünket, ezt jövőre új honlappal szeretnénk megkoronázni. Megújul a jegyrendszerünk is, látogatóközelibbek leszünk a világhálón is – emelte ki az igazgató, hozzátéve, a Munkácsy Emlékháznak is több mint 11 ezer látogatója volt ebben az esztendőben. Bemutatták a Munkácsy kenyeret, sőt az épület a Wenckheim kerékpárút fontos pihenőállomása lett. Szente Béla hozzáfűzte, a Covid után harminc közösségük megszűnt, a látogatók száma is kétharmadra csökkent, ám mostanra minden újrakovácsolódott.

A 2024-es repertoárból Forczek Győző igazgatóhelyettes szemezgetett. Aláhúzta, nagy volumenű események, koncertek, fesztiválok várnak a közönségre jövőre is. Januárban kilencedjére indul be a CSAKK klubkoncert-sorozata az Analog Balatonnal, a Fish!-sel és Beton.Hofival.

– Februárban nagy durranás lesz a Csabai Farsang, hagyományőrző rendezvényekkel és fesztiválprogramokkal is készülünk. Érkezik a Budapest Bár, a Queen Symphonic, Ripoff Raskolnikov és Roberto Luti. Márciusban Koncz Zsuzsa örvendezteti meg a közönséget, és bejelentkezik a Pokolgép is. Áprilisban indul a Tavaszi Fesztivál, szeretnénk, ha az Anna and the Barbies rendhagyó koncertet adna. Vendégünk lesz a Neoton Musical is, Hobo, Pribojszki Mátyás pedig a Vasutas Fúvószenekarral lép színpadra. Nyáron újra nyit a Stég és a Terasz. Szeptemberben lesz a hagyományos makettkiállítás, folytatódnak a klubkoncertek, októberben pedig indulnak a két hónapig tartó Őszi Művészeti Hetek. November 7-én érkezik Zorán, decemberben pedig Edda Unplugged koncerttel kedveskedünk a nézőknek. Különleges csemegének ígérkezik a Zenekarácsony, amelyen fellép a Neoton, az Alma együttes, a 100 Folk Celsius, Demjén Ferenc és Charlie is – részletezte Forczek Győző.