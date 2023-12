Számos menetrendi módosítást, korrekciót vezet be országszerte a Volánbusz december 10-től, elsősorban a munkába és iskolába járás lehetőségeinek javítása, a vasúti és autóbuszos kiszolgálás összehangolása, valamint az országos autóbusz-vonalakon a hétvégi időszakhoz kapcsolódóan jelentkező utazási igények továbbra is megfelelő kiszolgálása érdekében. Ma és holnap bonyolítja a helyzetet, hogy sztrájk miatt várhatóan számos járat nem indul majd el.

A soron következő ROADPOL-akció keretében hétfőtől célzottan az ittas vagy bódult állapotban vezetőket szűrik ki a rendőrök.

Magyarországon példátlan, hogy egy városnak külön nagypályás labdarúgó-bajnoksága legyen.

A Szegedi Tudományegyetem dísztermében tartotta a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitóünnepségét a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége együttműködve a régió három kereskedelmi és iparkamarájával. A november elején tartott eseményen átadták a Dél-alföldi Innovációs Díjakat és okleveleket - a Beol podcast vendégei Éber Tamás és Szikszai Csaba.

Angyali szó címmel nyílt meg december 1-jén a Padlásterápia festőklub kiállítása; huszonhat alkotó 140 képe csempész ünnepi várakozást a Lencsési Közösségi Ház falai közé. G. Pataki Mária dekoratőr, művészeti vezető elmondta, már maga az angyal szó széppé tette az alkotófolyamatot, mindenki átadta magát a témának, örömmel festett.

Sokan tárolnak télire zöldséget, gyümölcsöt megyénkben is. Hankó János, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke elmondta, ha megfelelően tároljuk a termést, akkor a készletünk akár márciusig is kitarthat.

Az énekesmaradakat etethetjük, a vízimadaraknak viszont ugyanezzel ártani tudunk, akár veszélybe is sodorhatjuk őket. Az MME Békés vármegyére is vonatkozó hasznos tanácsai között továbbá az is szerepel, hogy mit rakhatunk a madáretetőkbe.

A Nemzet Postagalambásza, a gyulai Cséfán Tivadar adta át a serlegeket szombaton a Békésből és Csongrád egy részéből legjobban teljesítő madarak tenyésztőinek Gyulán, az Aqua Hotelben szombaton este.

Kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás három rendbeli bűntette, 83 rendbeli csalás, valamint személyes adattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat a Békési Járási Ügyészség egy 23 éves, büntetett előéletű, tiszaluci férfi ellen, aki internetes csalásokat követett el, és országszerte 86 sértettet, köztük egy mezőberényi férfit is megkárosított.

Lassan itt az év vége, de Brüsszel továbbra se fizette ki a magyar pedagógusoknak járó béremelés részt – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében rámutatott: ez azért nem történt meg, mert Ara-Kovács Attila, Cseh Katalin, Dobrev Klára, Donáth Anna, Gyöngyösi Márton, Molnár Csaba, Rónai Sándor és Ujhelyi István baloldali EP-képviselők egész évben azon dolgoztak, hogy megakadályozzák a Magyarországnak jogosan járó források kifizetését.

Vannak a lakásban olyan helyek, ahová kifejezetten nem ajánlott felállítani a karácsonyfát.

Fellobbant a második láng az adventi koszorún vasárnap, a Szent István téren.

Vendégünk a Padlásterápia festőklub, a Sorsfonó alkotókör művészeti vezetője és a Krémiusz cukrászklub megálmodója, G. Pataki Mária volt, akivel az általa vezetett klubok mindennapi életéről, a karácsonyra készülődésről, és a 2024-es év terveiről is beszélgettünk.

Ötszettes, fordulatokban bővelkedő mérkőzésen veszített a Swietelsky-Békéscsaba női röplabdacsapata a Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen a Magyar Kupa negyeddöntő első vasárnapi összecsapásán, így hátrányból várja a januári visszavágót.