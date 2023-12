A helytörténettel is foglalkozó tanártól megtudtuk, hogy a Szegedi Kis István nevét viselő intézmény a szívügye, ahová családjának immáron a negyedik generációja jár. A családból elsőként 1948-ban a nagypapája szerzett itt érettségi bizonyítványt, aki az 1930-as években itt tanult, majd hadapród volt Nagyváradon és a hadifogságból hazatérve akart leérettségizni.

Mucsi András 2011 óta tanít az intézmény gimnáziumi és általános iskolai osztályaiban, és most az iskola a történetét szeretné megírni. Korábban már jelent meg gimnáziumtörténet nyomtatásban Séllei Pétertől (1896), dr. vitéz Durkó Antaltól (1930-as évek), de Darvas Tibor is megírta azt az 1980-as években. Ezt Juhász János, az intézmény tanárának kiegészítésével az egyházközség jelentette meg negyedszázada. Ezen kívül Sápiné Turcsány Ildikó is publikált és kiállítást is rendezett az iskoláról, amelynek ő is a diákja volt. Több szakdolgozat is született az iskolatörténet tárgyában.

Mindegyik munka nagyszerű alkotás, de a történelemtanár most egy új iskolatörténeten dolgozik, amelyhez felhasználja a református egyház és a gimnázium irattárát, a tanári könyvtár jegyzőkönyveit, iratait, továbbá a helyi sajtót és a vármegyei levéltárban fellelhető anyagokat. Mint elmondta, történészként ő is a források feldolgozását tartja elsőrendűnek. A könyv tematikája az országos oktatáspolitika változásait követi, és annak helyi „lekövetését” is bemutatja a gimnázium példáján. Mint mondta, hangsúlyos az intézmény református múltjának bemutatása is. Az elmúlt negyedszázadban is sok minden történt, és sok értékes anyag került elő. Hozzátette, az iskola iratanyaga is sok kincset rejt, amelyeket eddig még senki sem publikált. Mucsi András az év során eddig több ezer iratot nézett át, de még sok munka lesz a kutatással. Természetesen egy viszonylag kisebb terjedelmű könyvben nem lehet mindent leírni, de arra törekszik, hogy minél teljesebb képet adjon a vármegye legrégebbi iskolája múltjáról. A kötetben megemlékezik jó pár öregdiákról is, valamint a még élő, komoly szakmai karriert befutottak röviden megosztják emlékeiket a gimnáziumi évekről, elmondják, hogy mit kaptak itt. A lakosságot arra kéri, hogy a nagy múltú békési intézménnyel kapcsolatos irataikat, fényképeiket osszák meg vele, hogy egy olyan kötet születhessen, amelyben minél több dokumentumot lehet publikálni. Habár az iskolához középiskola mellett általános iskola, óvoda és kollégium is kapcsolódik, most csak a gimnázium történetére szeretne koncentrálni. Tervei szerint az anyag tavasszal kerül nyomdába.