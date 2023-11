Az óvodafejlesztés része volt a hasznos alapterület bővítése, az épület energetikai korszerűsítése és az akadálymentesítés is. A projekt lezárult, ünnepséget rendeztek a gyerekek által már birtokba vett intézményben, ahol bemutatták a megújult ingatlant.

Pap István Tibor polgármester emlékeztetett: az önkormányzat által működtetett József Attila Általános Művelődési Központ (ÁMK) intézményegység része az óvoda és a bölcsőde is összesen három: két óvodai és egy óvodai+ bölcsődei telephelyen. Ezekből egyet már az előző pályázati ciklusban felújítottak. Ez a mostani fejlesztés a TOP Plusz pályázatnak köszönhető, a Ruisz Gyula utcai telephelyen valósult meg. A harmadik helyszín a Csokonay utcai ingatlan lesz, várhatóan januárban elkészül és ezzel valamennyi telephely a kor elvárásainak megfelelő, modern, energiahatékony feltételeket biztosít a kisgyermekek ellátáshoz.

Energetikai fejlesztés mellett sok új eszközzel is gyarapodott az ovi. Fotó: Dobos Ferenc/ÁMK

– Képviselő-testületünk vallja, a népesség csökkenését csak úgy lehet mérsékelni, megállítani, ha jó feltételeket teremtünk a családoknak. Konszolidáltuk a költségvetésünket, így még plusz önerővel is hozzájárultunk tavaly és idén is az intézmény mindennapi tevékenységeihez eszközbeszerzésekkel (számítógépek, játékok). A fejlesztés folytatódik a Csokonay utcán. Ha az is elkészül, kimondhatjuk, átgondoltan, komplex egységben megvalósítottuk Mezőhegyes legkisebb polgárainak a magas szintű ellátását.

A beruházás bemutatásakor elhangzott: cél volt az épület teljes energetikai korszerűsítése (szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtésrendszer átépítése, napelemmel való ellátása), valamint a foglalkoztató és kiszolgáló terek megújítása, a gyermekek fejlesztését segítő, az óvónők munkáját megkönnyítő eszközök beszerzése, játszóudvar átépítése.