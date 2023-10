Beol podcast 2 órája

Kulisszatitkok a Gyulai Várfürdőből: Kun Miklós a vendégünk

A sikeres nyári turisztikai szezonról, a közelmúltban megvalósult és hamarosan elkészülő fejlesztésekről, a különleges, arborétumnak is beillő parkról egyaránt beszélgettünk Kun Miklóssal, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatójával. Emellett arról is kérdeztük a szakembert, neki jut-e ideje, hogy néha strandoljon. Kun Miklós arról is nyilatkozott hírportálunknak, miért tartja fontosnak, hogy minél többet beszélgessenek a vendégekkel. Papp Gábor beszélgetett Kun Miklóssal.

