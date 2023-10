Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatója elmondta, hogy két hete került a Lencsési út 18. szám alatti tízemeletesben lévő helyiségegyüttes az intézmény kezelésébe. A helyszín alkalmas arra, hogy kisközösségek összejöveteleinek otthont adhasson, ezért úgy döntöttek, hogy kreatív műhelyként szolgál majd. Immár évek, évtizedek óta a ház berkein belül működő klubok tarthatnak ezentúl itt foglalkozásokat – az eddiginél is ideálisabb körülmények között –, de a műhely arra szintén lehetőséget ad, hogy bővíthessék a klubok számát, a tevékenységek körét.

Ennek megfelelően itt talál otthonra a krémiusz és a paleo klub, de itt indul el a Játssz ma! klub és a remény klub is. Emellett közéleti teaházat indítanak, amelynek keretében Lencsési lakótelepen élő, alkotó közismert emberekkel beszélgetnek – az első vendég a trafikosként ismert Zsíros György lesz –; valamint irodalmi kávéházat, ide először Sarusi Mihály József Attila-díjas író érkezik.

A kreatív műhely megnyitásán Szarvas Péter polgármester dicsérte az 1991 óta működő Lencsési Közösségi Házat és igazgatóját, Takács Pétert, hogy mindig keresnek és találnak is újdonságot. Ő is hangsúlyozta, hogy a kreatív műhely megnyitásával bővül az intézmény tevékenységi köre. Beszélt arról, hogy a Lencsési nemcsak Békéscsabán, de talán az országban is az egyik legrendezettebb lakótelep, felújított óvodákkal, általános iskolával, idősklubbal, közösségi házzal. Az út- és járdafejlesztési program ugyancsak jelentős mértékben érintette a városrészt, ahol a zöldfelületek gondozására is ügyelnek, hogy élhető legyen a Lencsési lakótelep.

A megnyitón igazi ínyencségekkel mutatkozott be a G. Pataki Mária vezette krémiusz klub és a Luptovics Dezsőné által irányított paleo klub, mindkettő több mint egy tucat taggal működik. Előbbi csapat palacsintatésztából készült édesgolyókkal és különleges pogácsával, utóbbi pedig az elkészítés és a hozzávalók tekintetében ugyancsak egyedülálló sütőtök-krémlevessel érkezett. Emellett Ujj Éva azt mutatta be, hogy miként lehet természetes anyagok felhasználásával koszorúkat készíteni, az Erdei Lajos vezette kertbarát kör pedig a szokványostól eltérő répát és céklát kínált.