Új utakat mutattak be a valláspedagógiában Békéscsabán

Több mint harminc, Békés vármegyében dogozó katolikus hitoktató részvételével tartották meg azt a szakmai továbbképzést a napokban, amely a külföldön elismert, de a magyar valláspedagógiában viszonylag újszerűnek számító módszerrel ismertette meg a jelenlévőket. A békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskolában megtartott összejövetelen tájékoztatást és ízelítőt adtak az úgynevezett Kett valláspedagógia módszeréről, melyet a német Franz Kett alkotott meg. A módszer lényege az egységes értelemirányítás, vagyis ez egy olyan valláspedagógia, amely képes a gyerekeket kiragadni a mindennapok gyors forgatagából, túlfeszítettségéből, a szinte állandó online jelenlétből, és ezek helyett értelmüket és érzelmi oldalukat egy adott mondanivalóra száz százalékosan összpontosítani.

Több ezer virág ékesíti Békéscsaba közterületeit

Ősszel és télen is színes virágok ékesítik Békéscsabát – ismertette Szarvas Péter polgármester. Részletezte, megkezdődtek az ezzel kapcsolatos munkálatok a minap a Kossuth téren. A korábbi évekhez hasonlóan nagyjából 27 ezer kétnyári palánta – árvácska, nefelejcs, százszorszép –, valamint 3 ezer 500 hagymás növény – mint tulipán, nárcisz – kerül a város frekventált közterületeire. A növények telepítése ütemezetten zajlik, az időjárás függvényében várhatóan négy hetet vesz igénybe.

Kiss Ottó könyveit mutatták be a Bárka irodalmi esten

Kiss Ottó idén kerek évfordulót ünnepel, ugyanis október 10-én volt a hatvanadik születésnapja. Ebből az alkalomból köszöntötték a József Attila-díjas szerzőt a Bárka munkatársai hétfőn este egy hangulatos beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatón. A rendhagyó irodalmi esten két könyvet is jobban megismerhetett a közönség: a vadonatúj Ég Bolt című gyermekverskötetét, valamint az újra kiadott Csillagszedő Máriót. A rendezvényen közreműködött több irodalmár, így Elek Tibor, Erdész Ádám, Farkas Wellmann Éva, Kiss László és Szil Ágnes, valamint két színész, Kovács Edit és Bartus Gyula.

Békéscsaba újonnan megválasztott diákvezetőit fogadták a városházán

A 31. Csabai Garabonciás Napokon megválasztott diákpolgármestert, Hajdú Jánost, valamint a két diák-alpolgármestert, Kucsa Dávidot és Zahorán Milánt fogadta kedden a békéscsabai városházán Szarvas Péter polgármester Nagy Ferenc és Varga Tamás alpolgármesterek, illetve Tokár János ifjúsági referens társaságában. Elhangzott, a jövőben is a folyamatos párbeszédre és az együttműködésre törekszik az önkormányzat a diákvezetőkkel. Szarvas Péter azt kérte a középiskolásoktól, hogy a következő egy évben tartsanak aktív, interaktív kapcsolatot, keressék a város vezetőit a tanulók olyan ötleteikkel, felvetéseikkel, javaslataikkal, amelyek a diákság életére hatnak, de akár más ügyekben is kíváncsiak a tanácsaikra. Hangsúlyozta, hogy korábban is nemcsak dicsérték, hanem igyekeztek meg is valósítani azokat, amelyeket a fiatalok vetettek fel – írja a Beol.hu hírportál.

Jubileumot ünnepelt a Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub

Fennállásának 45. évfordulóját ünnepli idén a Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub, ez alkalomból tartottak ünnepséget kedden, a Szlovák Kultúra Házában. A jubileumot a békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjainak műsorával nyitották meg. Krajcsovics Mihályné, a klub elnöke megragadva a szót ezután felidézte az elmúlt évek legfontosabb állomásait.

Erasmus Napokat tartanak a csabai gazdasági karon

Idén október 9-e és 14-e között zajlik az Erasmus Napok. Ehhez kapcsolódóan rendeztek Erasmus+ információs napot Békéscsabán, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán kedden. A rendezvény célja az volt, hogy tájékoztassák a hallgatókat a külföldi tanulmányi lehetőségekről, és hasznos tanácsokkal lássák el őket azzal kapcsolatban, hogy miként érdemes elindulni egy másik országba. Elsőként dr. Árpási Zoltán dékán köszöntötte a fiatalokat, aki saját külföldi tanulmányai alatt szerzett élményeiről is beszámolt.