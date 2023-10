A városháza emblematikus helyiségében, a polgármesteri irodában fogadták a város irányítói a diákok nemrég megválasztott vezetőit. Szarvas Péter polgármester elöljáróban gratulált a jelöltekből vezetőkké vált fiataloknak, a vízműs Hajdú Jánosnak, a trefortos Kucsa Dávidnak és a BEG-es Zahorán Milánnak. Hangsúlyozta, hogy bár születtek nyertesek, a 31. Csabai Garabonciás Napokon mind a hét stáb ötletesen, kiválóan dolgozott.

Azt kérte a középiskolásoktól, hogy a következő egy évben tartsanak aktív, interaktív kapcsolatot, keressék a város vezetőit a tanulók olyan ötleteikkel, felvetéseikkel, javaslataikkal, amelyek a diákság életére hatnak, de akár más ügyekben is kíváncsiak a tanácsaikra. Hangsúlyozta, hogy korábban is nemcsak dicsérték, hanem igyekeztek meg is valósítani azokat, amelyeket a fiatalok vetettek fel.

A diákpolgármester és a két diák-alpolgármester számára egy munkatervet is készítettek. Ezekben szerepelnek azok a rendezvények, amelyeken számít az önkormányzat a fiatalok részvételére, akár megnyilvánulására.

Szarvas Péter polgármester a közeljövő eseményei közül felhívta a figyelmet az október 23-ai városi ünnepségre, megemlékezésre, valamint arra a nyílt napra, amelyet a november 9-ei városi közgyűlést követően, november 10-én, pénteken tartanak a diákok számára. Ezen az eseményen az ifjak beleláthatnak abba, hogy miként működik a képviselő-testület, hogyan születnek a döntések. De megemlítette azt az ifjúsági fogadónapot is, amelyen mindenféle közügyben számít a tanulók felvetéseire. Azt kérte, hogy népszerűsítsék ezt a programot, hogy érdemes ezzel a lehetőséggel élni.

A városvezető elmondta, hogy az önkormányzat egy éve működteti a közétkeztetési tanácsot, és a mindenkori diákvezető ebben a grémiumban ugyancsak helyet kapott. Hangsúlyozta, hogy a korábbi diákpolgármester is folyamatosan összegyűjtötte a társaitól érkező tapasztalatokat, véleményeket, ugyanúgy a dicséreteket, mint a kritikákat, és ezeket tolmácsolta is.

A vízműs Hajdú János a Garabonciás napok kapcsán azt emelte ki, hogy szerette volna méltón képviselni az intézményét, hangsúlyozta, hogy sokak támogatását élvezte. Úgy véli, jól sikerült a happening, valamint a kampányfilm, amely miatt bejárták a Hortobágyot, Hollókőt és Mohácsot is, és bár volt vele papírmunka is bőven, szerinte megérte.

A trefortos Kucsa Dávid a csapatszellemet emelte ki, és azt, hogy bíztak abban, ki tudnak törni a monotonitásból, a szavak mögött tettek is voltak. Szerinte jól sikerült a záróbeszéde, amelyben – ahogy az egész kampány során – az összetartozásra hívta fel a figyelmet. Szólt arról, hogy őt is sokan támogatták, és úgy érzi, összeálltak a csillagok, ezért tudtak a dobogón végezni.

A BEG-es Zahorán Milán azt mondta, nagy álma teljesült. A kampány során arra próbálták ráirányítani a figyelmet, hogy a célokért meg kell tenni mindent. Ő is hozzátette, hogy sok támogatást kapott. Mint fogalmazott, a sok közül nem tud kiemelni egyetlen programelemet, mivel szerinte mindegyik esetében beletették a szükséges száz százalékot.