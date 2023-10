A rendezvény célja az volt, hogy tájékoztassák a hallgatókat a külföldi tanulmányi lehetőségekről, és hasznos tanácsokkal lássák el őket azzal kapcsolatban, hogy miként érdemes elindulni egy másik országba.

Elsőként dr. Árpási Zoltán dekán köszöntötte a fiatalokat, aki saját külföldi tanulmányai alatt szerzett élményeiről is beszámolt.

Elmondta, lassan már hagyományt teremtenek abból, hogy ilyenkor a nagy előadó megtelik mosolygós fiatalokkal a rendezvény keretében. Mindenképpen a félév elejére szerették volna időzíteni az eseményt, ennek egyszerű oka, hogy vannak bizonyos határidők, amiket a programra való jelentkezéskor figyelembe kell venni.

Úgy fogalmazott, szerinte a hallgatók egy páratlanul nagy lehetőség kapujában állnak, és még csak nem is tudnak róla. Kiemelte, a '80-as években nem volt annyira természetes az utazás, mint ma, ezért mindenképpen érdemes kihasználniuk a program nyújtotta lehetőséget, hiszen – ahogy az ő életében is – meghatározó élményekre tehetnek szert. Többek között azért is, tette hozzá, mert megtanulhatnak egy idegen nyelvet vagy fejleszthetik már meglévő tudásukat.

– Minden, ami visszatartja önöket az utazástól, az itt lesz fél év múlva is – fogalmazott a dékán.

Dr. Árpási Zoltán két bejelentést is tett. Az egyik, hogy elindították a szakkollégiumukat az egyetem gazdasági karán, mely a közgazdász szakmáért elhivatottságot érző hallgatók klubjának tekinthető. A második bejelentése az volt, hogy a klubhelyiségük látványvilágát, dizájnját nem a tanári kar vagy a vezetőség találja majd ki, hanem a hallgatókra bízzák, hogy álmodják meg ennek a közös helyiségnek a belső hangulatvilágát – azokra, akik használni fogják a teret.