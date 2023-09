Sokszor akad rendetlenség a szelektív szigeteknél – írta közösségi oldalán Nagy Ferenc alpolgármester, jaminai önkormányzati képviselő. Hozzátette: az Orosházi út elején lévő üveggyűjtőnél gyakran illegálisan elhelyezett – vagyis nem odavaló papír, műanyag és egyéb – hulladékot is lehet találni, és ezek lerakása nemcsak szennyező, hanem szabálytalan is, komoly büntetést kockáztat, aki ilyet tesz. A minap más gonddal is találkozott: a konténer tele volt, így az üveget is csak a gyűjtő mellé lehetett tenni. Mindkét probléma megoldása érdekében kérte az illetékesek intézkedését: azaz takarítást és ürítést.