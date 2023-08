Húsz centinél nincs magasabb fű

Balla Ferenc ügyvezető elmondta, hogy a tavalyihoz képest csapadékosabb nyár azt eredményezte, hogy folyamatosan nő a fű. Igyekeznek tartani a tempót, folyamatosan kaszálnak, és az általuk karban tartott közterületeken nem is lehet találni 20 centiméternél magasabb füvet. A napokban pont a Lencsési lakótelepen és a szoborsétányon ténykedtek a szakemberek, akik sok esetben hétvégén is kénytelen dolgozni, hogy rendezett legyen a város. A CsabaParkban szintén megy a kaszálás, a futópálya melletti részeken, illetve immár a kalandparkban, a dombon is.

A városgazdálkodási kft. felel emellett, többek között a virágosításért, az utak kátyúzásáért és a járdák javításáért – amelyet alvállalkozókkal oldanak meg –, a játszóterek karbantartásáért. A növekvő feladatmennyiség pedig eszközbeszerzéseket is kíván. Nemrég egy szárzúzót és egy grédert vettek, amelyek a földutak karbantartására alkalmasak. Olyan eszközöket is vásároltak, amelyek nap mint nap kellenek, mint a fűnyíró és egyéb kézi szerszámok. A tervek között szerepel elektromos takarítógépek beszerzése is, amelyekkel hatékonyabban takarítható a Munkácsy-negyed.