A TermészetLesen adatgyűjtő program Tavaszi természetles akcióját tavaly indította újra az egyesület azért, hogy a lakosság is bekapcsolódhasson a környezetünkben található élőlények megfigyelésébe, a védelmüket is segítő „közösségi tudomány” (citizen science) jellegű adatgyűjtésbe úgy, ahogyan a télen futó Téli madárles és a jelenleg is aktív Fecskeles és Gólyales esetében is.

Az adatbázisba április elejétől június végéig tölthette fel a lakosság a megfigyeléseit a környezetükben élő madarakról, kétéltűekről, hüllőkről, lepkékről és emlősökről is.

Térképre tették a beérkezett adatokat. Forrás: MME

Az eredmények szerint több mint 500 település kertjeiben és parkjaiban figyelték meg az emberek az állatokat. Összesen 1021 felhasználó töltötte fel az adatait 1749 helyszínről (1297 kert és 452 park). Ahogy az egyesület írja, többségében kisebb kertekben (0-1 hektár: 1360) zajlottak a megfigyelések, azonban szép számmal akadtak nagyobb kertek és parkok is (1-5 hektár: 244 és 5 hektárnál nagyobb: 145). Így összesen 18 550 megfigyelés érkezett 203 fajról. Ezek 81,4 százaléka madár (158), 72 százaléka kétéltű (14), 5,2 százaléka hüllő (10), továbbá 3,1-3,1 százaléka (6-6) lepkék és emlős volt.

A legnagyobb számban a madarak szerepeltek a fajlistákon, a három leggyakrabban észlelt faj a fekete rigó, a széncinege és a házi rozsdafarkú volt. Az egyesület kiemeli, mivel a lepkék és az emlősök esetében csak hat-hat fajt lehetett választani az adatfeltöltésnél, ezért ezek fajszáma nem lehetett teljes.

További részletek, térképek az egyesület honlapján találhatók.