Nagy Levente informatikus elmondta, az érdeklődőknek először megmutatták a robotokat, majd azt, milyen szenzorokkal működnek. A gyermekek irányíthatták is a szerkezeteket, végül azok számítógépes programozásába is betekintést nyertek. Elhangzott, korábban is tartottak már ilyen foglalkozást az intézményben, azonban akkor nem volt idő például a programozásra, most viszont mélyebben beleláthattak a gyerekek a robotok működési mechanizmusába. Azok pedig, akiknek felkeltette az érdeklődését ez a világ, a gyermekkönyvtárban több, ezzel a témával foglalkozó könyvet is kölcsönözhetnek.

A gyerekek irányíthatták is a szerkezeteket /Fotó: Békés Megyei Könyvtár/

A foglalkozást a korábbiakban nem csak a könyvtárban rendezték meg, hanem igény szerint több vármegyei iskolákba is elvitték.

– Az a tapasztalat, hogy a kisebbek nagyon érdeklődőek, fogékonyak erre a témára. A nagyobbak már inkább az okostelefonjaikkal vannak elfoglalva – osztotta meg benyomásait az informatikus. A robotok jövőbeli szerepével kapcsolatban ismertette, egyre több üzlet építi ki az önkiszolgáló pénztárokat, illetve most kezdi térnyerését a mesterséges intelligencia is, így a robotika tudománya a jövőt vetíti elő.

A szervezők tervei szerint ősszel elindítanak egy 5-10 alkalmas, másfél órás robotika szakkört is a könyvtárban, ahol a gyerekek még többet tudhatnak majd meg a jövő technológiájáról.