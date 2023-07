Az egyesület vezetője, Makuláné Gulicska Valéria elmesélte: egy héttel nagyváradi kirándulásuk után ismét útnak indultak, ezúttal vonattal, hogy megnézzék a hatalmas méretű képeiről, csodálatos színvilágáról ismert magyar festőgéniusz, Csontváry Kosztka Tivadar kiállítását a Szépművészeti Múzeumban.

– Korábbi tapasztalataink alapján most is előre regisztrált időpontra mentünk, így soron kívül válthattuk meg a belépőjegyeket. Jó gondolat volt, mert nem kellett beállnunk a múzeum előtt kígyózó hosszú sorba. Ritka alkalom, amikor egy helyen ennyi Csontváry képet mutatnak be. A többszázmilliós értékű alkotásokra a teremőrök is szigorúan vigyáztak. A festmények mellett elhelyezett feliratokból megismerhettük a festő életét, az egyes alkotások sajátosságait. A különleges ábrázolásmód és színvilág egyedi, csak Csontváryra jellemző, a 20-30 négyzetméteres hatalmas képek pedig egyszerűen lenyűgözőek. Az ember csak találgatja, hogyan is készülhettek. Ma már tudjuk, speciális festékeket és vásznakat használt a művész – részletezte az élményeiket a civilek vezetője.