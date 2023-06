Békés vármegye 1 órája

Parazita növények is találhatók a Körös-Maros Nemzeti Parkban

Nem is gondolnánk, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park gyepterületein élnek úgynevezett parazita növények is. Ilyenek például a vajvirágfélék, melyeket más néven szádornak vagy szádorgónak is hívnak – adta hírül a napokban a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság.

Vásári Erzsébet Vásári Erzsébet

Fotó: Sallainé Kapocsi Judit

Részletezték, a vajvirágfélék családjának tagjai a világ szinte minden táján előfordulnak, körülbelül 2000 fajuk él a Földön, hazánkban pedig 23 ismert közülük. A vajvirágfélékről ismeretes, hogy egy gazdanövény gyökerén élősködnek, nincs zöld színanyaguk, nem fotoszintetizálnak, hanem a gazdanövénytől veszik át a tápanyagokat és a vizet is szívógyökerekkel. Előfordul, hogy a gazdanövénytől több méterre találjuk meg őket. Virágzatuk rendkívül változatos, így a színük, a virágok alatt lévő murvalevelek mérete, a párta és a cimpáinak az alakja határozzák meg fajtájukat. A nemzeti park beszámolójából kiderült, a Csanádi puszták Királyhegyesi- puszta nevű területén két szádorgó fajjal találkozhatunk júniusban. Az egyik a bókoló vajvirág, mely a sziki üröm gyökérén élősködik. Több száz tövet találtak a gazdanövénye közvetlen szomszédságában, több esetben pedig 10-15 növény is volt egymás mellett. A füzér virágzata sűrű, a virágok pártája lilás színű. A szára barnás színezetű, sűrűn pikkelyleveles, 15-20 centiméter magas. A másik vajvirág fajt egy bókoló bogáncs mellett találták, amely a recés vajvirág volt. Több színváltozatú egyed is előfordult egymás mellett a vajsárgától a bíboros színűig. Mérete az előzőnél magasabb, 30-35 centiméteres. Az egyes virágok pártája 15-25 milliméter hosszú, míg az előző fajé 10-15 mm-es. Továbbá a Tompapusztai löszgyepen és a Csorvási löszgyepen szintén találkozhatnak az érdeklődők júniusban a nagy vajvirággal, mely imolafajokon élősködik, ezeken a gyepeken az itt élő töviskés imolán. Ez a növény is nagyon változatos színű és megjelenésű lehet. Példányai általában világos barna színűek.

