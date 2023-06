A diákok felkészítő tanára, Golovics Éva elmondta, hogy a versenyre országos szinten 1900 iskolából 9000 csapat nevezett ebben a tanévben, a 9-11. évfolyamosoknál 700 egylet szállt ringbe. A fináléba a legjobb nyolc gárda került be, minden régióból a legjobb, az andrássysok Békés és Csongrád- Csanád vármegyét képviselték.

A döntőt megelőző fordulók online zajlottak, és inkább gyakorlati, mint elméleti feladatokkal találkoztak a diákok: számoltak, és persze mindehhez elengedhetetlen volt, hogy tisztában legyenek a pénzügyi szakkifejezésekkel. A fináléban többek között hitelkalkulátorral számoltak, banki fogalmakkal kapcsolatos kvízkérdésekre válaszoltak, széfet nyitottak ki, valamint egy izgalmas előadást is tartottak – olyan megadott szavak, kifejezések alapján, mint a celeb, a lakatlan sziget, a hitelfelvétel forint bankjeggyel, és mindehhez eszközként egy poharat kellett használniuk.

A történetet úgy állították össze, hogy egy celeb a társaival egy szerencsétlenség folytán egy lakatlan szigetre kerül, ahol továbbra is csak fényképeket készíttet magáról az Instagramra. Aztán rájuk talál egy hajó és annak iszákos kapitánya – aki a poharából folyton rumot kortyol –, de csak készpénz ellenében hajlandó megmenteni a társaságot a lakatlan szigetről. Ezért a celeb a hajón utazó pénzügyi ügyintéző segítségét kéri, és készpénzben, forint bankjegyekkel hitelt vesz fel.

A fiatalok elmondták, hogy az online elérhető anyagok segítségével készültek fel a versenyre, valamint fontos volt az is, hogy tisztában vannak az aktuális közéleti eseményekkel. Egyébként tavaly, kilencedikesként is részt vettek ezen a pénzügyi vetélkedőn, sőt az öttagú csapatból hárman – akik a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolába jártak – általános iskolásként is megfordultak ezen a versenyen. Hozzátették: a siker ellenére nem pénzügyi, hanem mérnöki pályában gondolkodnak, matematikával és fizikával tanulnának tovább.