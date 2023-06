Toroczkai László elmondta, a Mi Hazánk Mozgalom győzelmének tartja, hogy jövő héten szavaz a parlament az úgynevezett kútamnesztia-törvényjavaslatról. Úgy fogalmazott, számukra egyetlen egy dolog számít, az, hogy mi jó Magyarországnak és mi jó a magyaroknak.

– A kútamnesztia-törvény jó, ezért megszavazzuk. Ennek a legfontosabb üzenete, hogy az állam nem fog odamenni a kertekbe, nem fog odamenni a gazdák földjeire – hangsúlyozta. Véleménye szerint a kutak regisztrációjával kapcsolatos intézkedések nem csak a gazdákat, a kerttulajdonosokat sújtotta volna kedvezőtlenül, a költségek – vélekedett – az amúgy is magas élelmiszerárakban is megjelentek volna. Úgy gondolja, a kutak regisztrációja óriási veszélyeket rejtett magában, ezért is kezdtek országjárásba, és gyűjtöttek össze az aktivistáik, helyi tagjaik, szimpatizánsaik segítségével több tízezer aláírást az intézkedés ellen.