Egyre népszerűbb a Harruckern történelmi emlékút – ismertették a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör Facebook-oldalán, hogy az elmúlt napokban is többen vettek részt a túrán, köztük helyi pedagógusok, de vármegyehatáron túliak is. A Harruckern történelmi emlékút alig egy kilométer hosszú, a Molnárháztól, Békéscsaba egyik legidősebb, eredetiben megmaradt lakóépületétől indul és az evangélikus nagytemplom mögötti, podsztyenás Öreg házig tart, közben pedig érinti a Meseházat és a Szlovák Tájházat is. A hagyományőrzők által szervezett túrán részt lehet venni akár gyalogosan, akár biciklivel, akár lovaskocsival.