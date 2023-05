Dr. Poros Anna házi gyermekgyógyász elmondta, a skarlátosok száma idén körülbelül tízszer annyi, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Április közepéig az országban több mint háromezer beteget jelentettek, a mai napig is minden héten ellátnak a Békés vármegyei rendelőkben is legalább két-három beteget körzetenként. Az orvosok azt tapasztalták, más fertőző betegségekbe is többen beleestek.

A maszkviselés védett minket

– Az utóbbi években a maszkviselés, a fokozottabb odafigyelés védett bennünket. Már mindenki felszabadultabb, így a hányás-hasmenés, az RSV- és az influenzavírus is sokakat ledöntött a lábáról. A skarlátot a Stepptococcus pyogenes baktérium toxintermelő altípusa okozza, a betegség cseppfertőzéssel terjed, leggyakrabban az óvodás, kisiskolás korosztályt támadja, de felnőttek is elkaphatják. A kórokozó bejut a légútba, elszaporodik, toxint termel, ez okozza a tüneteket – részletezte dr. Poros Anna. Hozzátette, általában három nap a lappangási idő, a skarlát leggyakrabban hidegrázással, rossz közérzettel, fejfájással jelentkezik. A tünetek között megjelenhet a nyelési nehezítettség, a torokfájás, a hányinger, sőt a hányás, a hasi panaszok is. Gyakori a láz, a duzzadt mandula, amin fehér pöttyök, tüszők rajzolódnak ki. A nyaki nyirokcsomók is megnagyobbodhatnak, majd megjelennek a jellegzetes kiütések. A házi gyermekgyógyász elmondta, ezek enyhébb esetben a hajlatokra lokalizálódnak, súlyos esetben ellephetik a végtagokat, a törzset is, innen a magyar vörheny elnevezés.

Csúnyán kipirosodik a bőr

– Általában csúnyán kipirosodik a bőr, amelyből a kiütések enyhén kiemelkednek. Élénk vörösek, de az arcot nem érintik. A pirosság ezen a területen inkább lázrózsa, de a száj környéki halvány szín és az úgynevezett skarlátnyelv, vagy málnanyelv jellemző a skarlátra. Az ízlelőbimbók a gyulladás következtében erőteljesen kiemelkednek – hangsúlyozta az orvos, hozzátéve, a betegség spontán is gyógyulhat, de kezeletlenül három hétig is fertőzhet a beteg. Bár manapság már legtöbbször enyhébb a lefolyása, olykor előfordulhat a bőr alatti kötőszövet, az izomzat súlyos gyulladása, illetve szív- és vesekárosodás is, ezért nem szabad elbagatellizálni a fertőzést. Dr. Poros Anna kiemelte, az antibiotikumos kezelés megkezdése után néhány nappal a fertőzőképesség megszűnik.

Jellegzetes kiütésekkel jár a betegség

Régen gyerekek vesztek oda a skarlátban

Dr. Poros Anna elmondta, az antibiotikumok előtti időkben a vörheny súlyos megbetegedésnek számított, gyermekeket vesztettek el a skarlát és a szövődményei következtében. Ma már általában enyhébb a betegség lefolyása, de nem szabad leírni a fertőzést. Skarlát ellen nincsen védőoltás, csak a higiénés szabályok betartásával, a beteg használati tárgyainak fertőtlenítésével, gyakori, alapos kézmosással tudunk védekezni. Mivel a skarlát szezonális betegség, a hideg hónapokban gyakoribb, így várhatóan a meleg beköszöntével lecseng majd. A fertőzésen átesés nem ad védettséget, a skarlátot többször is elkaphatjuk. A házi gyermekgyógyász kiemelte, a diagnosztizálásnál nem feltétlenül vesznek le torokváldékot, ha nagyon típusosak a tünetek, vagy a gyorsteszt kimutatja a baktériumot, egyértelmű, hogy skarlátról van szó. Torokkenetet legtöbbször járványügyi szempontok miatt vizsgálnak. A megbetegedést elsődlegesen ma is penicillinnel kezelik, hiszen az a kórokozó ellen (még) hatásos, de érzékenység esetén kombinált készítményt írnak fel; ezeket hét-tíz napig kell szedni.