Kedd délután Babák Mihály polgármester, Várnai Réka marketing menedzser, Roszik Zoltán múzeumigazgató és dr. Melis János címzetes főjegyző ismertette a kiállítás részleteit annak helyszínén, a Tessedik Sámuel Múzeumban.

Várnai Réka marketing menedzser, a kiállítás marketing felelőse úgy kezdte, a tárlat óriási lehetőség a városnak, az itt élőknek és a Szarvasra látogatóknak is, és szeretnék, ha kicsit mindenki a magáénak érezné majd.

Babák Mihály, Szarvas város polgármestere kifejezte, büszke arra, hogy Békés megyében be tudják mutatni a kevésbé ismert Munkácsy festményeket is, hiszen, ahogy fogalmazott, egy fantasztikus festőről van szó. Felhívta a figyelmet arra is, hogy többek között a Szarvasi Vízi Színház szezonja is a kiállítással egyidőben indul majd, el, így délutánra és késő estére is tudnak kellemes programot biztosítani a városba látogatóknak. Tapasztalatai szerint a turisták igénylik az egész napos vagy több napos programlehetőségeket, ez a kiállítás pedig kiemelkedik majd ezek közül.

Babák Mihály arra is emlékeztetett, hogy tavaly nyáron ünnepelték Szarvas újratelepítésének háromszázadik évfordulóját, a kiállítás pedig ennek az egyéves ünnepnek a részét képezi. A városvezető mindemellett azt is kiemelte, hogy sok élményt, meglepetést, mesét és kiegészítő programot kapcsolnak majd a tárlathoz, így teljessé téve az alkotások megismerését és megértését a vizuális élményen túl.

Roszik Zoltán múzeumigazgató, muzeológus arról beszélt, számukra nem csak azért nagy lehetőség ez a tárlat, mert hírét viszi a városnak, hanem azért is, mert valóban egy csodálatos kiállítást fognak bemutatni. Ezzel a már meglévő programjaikat is kiegészítik, hiszen terveik szerint minden hónapban lesz majd valamilyen nagyobb rendezvény a kiállítással kapcsolatban. Ezáltal a kiállítás egyszerre nyújt majd kulturális, turisztikai és művészeti élményt.

Lesznek természetesen tárlatvezetések és előadások, melyeket művészek tartanak majd és olyan személyek, akik nagy csodálói, rajongói a festőóriásnak

– fogalmazott.

Dr. Melis János címzetes főjegyző úgy fogalmazott: azt a világot éljük, amikor zúdul ránk az információ és a celebektől hangos a világsajtó.

Talán nem mindenki tudja, de a magyar „celebek” közül az első Munkácsy Mihály volt. A maga korában és azt megelőzően sem volt olyan ember, aki ekkora hírnévre tett szert, mint ő a festészetével

– ismertette, hozzátéve, festő művészete rendkívül jövedelmező is volt a számára.

Dr. Melis János azt is elárulta, a képek között vázlatok is lesznek, így például a Krisztus Pilátus előtt című festményhez is.

Amit itt látni fognak, az a művészet csodája. És, habár közel van a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, az ott található festmények, kiállítások bárki számára hozzáférhetőek, ez a tárlat azonban kuriózumnak számít

– foglalta össze.

A kiállítás június 3-tól egészen szeptember 10-ig lesz látogatható, a programokról a szervezők folyamatosan tájékoztatják majd az érdeklődőket.