Jó pásztorként igyekszik segíteni az elesetteket a pápai áldásban részesült Kardos atya

Ferenc pápa magyarországi látogatásának első napján a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal és a világi pasztorális munkatársakkal találkozott a Szent István-bazilikában. Ott találkozott a kerekesszékes Kardos Mihály, Békés vármegye több településén korábban szolgált pap is a Szentatyával, aki megáldotta és kezet is csókolt a szegedi hajléktalanszállón élő idős embernek. Erről beszámolt hírportálunk. A Délmagyarországnak most arról nyilatkozott, miként élte meg a pápával való találkozását.

Kardos Mihály kerekesszékbe kényszerült, miután cukorbetegsége miatt amputálták mindkét lábát

Szeged-Csanádi Egyházmegyéből hatvanan utaztak Budapestre, a bazilikába. Az utat Serfőző Levente szervezte, aki gyermekkorában egy ideig Kardos Mihály ministránsa volt. – Ha Levente atya nem szervezi meg ezt az utazást, én erről álmodni sem mertem volna lábak nélkül. Amikor meghallottam, hogy engem is elvinne, azt kérdeztem, hogy biztos kell nektek púp az útra? – mesélte a lapnak Kardos Mihály atya, akinek évtizedekkel ezelőtt cukorbetegsége miatt amputálták mindkét lábát – írta a Délmagyarország. A két pap nem sejtette, hogy nem csupán távolról szemlélhetik a Szentatyát. Ferenc pápa kerekesszékével végigvonult a bazilika főhajóján, és amikor meglátta Kardos Mihály atyát, azonnal intett az őt toló segítőjének. Először megfogta, majd megcsókolta Misi atya kezét, végül megáldotta. A nyugalmazott plébános Ferenc pápa saját, magyar nyelvű, Álmodjunk együtt – út a jobb jövőbe című könyvét adta ajándékba a Szentatyának. Elmondta, nagyon meghatotta a pápa gesztusa. – Ledöbbentett az a kristálytiszta egyszerűség és jóság, ami a tekintetéből sugárzott. Úgy jellemzem magamban, hogy kemény, mint a gyémánt, és gyöngéd, mint egy anya. A szent ostyát, Jézust tartom a kezemben a szentmisén, a csók neki szólt. A könyvet eleve neki szántam. Két rövid bejegyzést írtam bele: „ez a könyv életre szóló örömhír” és „gyakran kell olvasni”. Ezután úgy imába merültem, hogy semmit nem hallottam a tanúságtételekből és a beszédekből. Imádkoztam a Szentatyáért, és hálát adtam – mesélte Misi atya. Kardos Mihály jó ideje már saját elhatározásából a Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Hajléktalanellátó Központjában él. Beszélget, gyóntat, szentmiséket celebrál, imakört vezet. Bármikor helyet biztosítanának neki az egyházmegye saját idősotthonában, de ahogy fogalmazott, a hajléktalanok között jobban érzi magát, lehetősége van folytatni élete szóló küldetését. Charles de Foucauld atya, Jézus kistestvére gondolatait követve az egyszerűség, a szegénység és az embertársait szolgáló, tevékeny szeretet szolgál számára zsinórmértékül.

