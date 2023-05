A napokban részt vettünk a VI. Hatvani Dado Dog Dancing Bajnokság és OEC Válogatón kutyáimmal, Lunával és Hayley-vel – osztotta meg hírportálunkkal a dévaványai Fehér Viktória. Elárulta, Luna Freestyle 1 kategóriában 1. helyezést ért el, amiért nagyon büszke kutyájára, hiszen a szép eredményt jutalomfalat nélkül érte el. Hozzátette, sokáig gondolkozott, hogy benevez-e a versenyre, de végül jól döntött. Luna ugyanis ismét bebizonyította, hogy nagy dolgokra képes.

Viktória joggal büszke kutyáira.

Viktóriától megtudtuk, Hayley szintén ebben a kategóriában 3. helyezést ért el. Rá is nagyon büszke, mivel sok kitartó munka eredménye az, hogy felállhattak a dobogóra. Ráadásul Freestyle 1-ben még sosem kerültek egyik kutyájával sem az első öt helyezett közé. Most pedig mindkettő a dobogón állt. Végül elárulta, Hayley még szerepelt HTM 1-es kategóriában is, ahol szintén 3. helyezést értek el. A versenyt Juhász Anikó szervezte, akiről korábban már elárulta hírportálunkak Viktória, hogy ő a példaképe a dog dancing területén, és rengeteget tanult tőle.