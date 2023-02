Viktóriától megtudtuk, bár 2003 óta jelen van Magyarországon, még csak most kezd egyre inkább terjedni a dog dancing, vagyis a szinkronmozgás kutyával, zenére. Békéscsabán például csak 2021 óta szerveznek ilyen versenyt. Ennek a kutyás sportnak két kategóriája van, a Heelwork To Music (HTM) és a Freestyle, ő pedig mindkettőben versenyzik kutyáival, a keverék Lunával és a border collie fajtájú Hayley-vel, illetve már a Nina nevű francia buldogjával is benevezett egyszer. 2019-ben mérettették meg magukat először, és az elmúlt négy évben többször is végeztek első helyen. A dog dancigről úgy fogalmazott, az lényegében arról szól, hogy különböző trükköket mutatnak be zenére, amiből egy koreográfiát állítanak össze.

Forrás: Beküldött fotó

Viktória elárulta, Hayley májusban lesz négy éves, Luna pedig öt, és várhatóan még idén bekerül a családba egy ausztrál juhászkutya, amit a jövőben tenyészteni is szeretne. Visszaemlékezett, a dog dancing-re YouTube-on bukkant rá, és már az első megnézett videó alapján megtetszett neki.

A versenyzők közül példaképe Juhász Anikó, akiről később megtudta, Izzy nevű kutyája és saját border collie-ja rokonságban állnak. A kezdetekről elmondta, az első lépés a trükkök megtanítása volt. Közben beiratkoztak a dévaványai kutyaiskolába, ahol az engedelmesség területén tudtak sokat fejlődni. A dog dancing-et viszont már önmaguktól, videók alapján sajátították el, és kezdtek begyakorolni saját koreográfiákat, hiszen ennek a kutyás sportnak nincs még oktatója a környéken.

Mindössze 13 éves volt, amikor Lunával részt vettek az első trükkversenyükön, Délegyházán, ami örök élmény maradt számára. Majd sorra jöttek a versenyek, amiken gyakran értek el első, illetve második helyezéseket. 2021-ben Békéscsabán, a Kelet-Európa Dog Dancing Bajnokságon például első helyezettek lettek kezdő kategóriában Lunával (HTM kategóriában) és Hayley-vel (Freestyle-ban) is. Tavaly februárban pedig Budapesten a Hungexpoban szintén mindkét kutyával első helyen végeztek.

Viktória elmondta, nem gyakorolnak minden nap, viszont naponta van legalább fél-fél órás közös játékideje a kutyáival, ami ugyanúgy segíti őket a fejlődésben. A rendes koreográfia gyakorlását pedig mindig akkor hagyják abba, amikor a kutyák legjobban élvezik azt.

Erre azért van szükség, hogy a következő alkalomhoz is ugyanúgy álljanak hozzá. Közös életükről elárulta, mondhatni össze vannak nőve a négylábúakkal, akik olyannyira rajonganak érte, hogy amikor elmegy otthonról, sokszor édesanyja rátelefonál, hogy menjen haza, mert nagyon várják már a kutyák. Megtudtuk, a dévaványai lánynak egyébként három éves kora óta mindig volt kutyája. Az első kedvence egy puli keverék volt, utána érkezett meg hozzájuk Luna, majd Hayley és Nina, a francia bulldog.

Fotós: Csalami Krisztian / Forrás: Beküldött fotó

A legutóbbi versenyről Viktória elmondta, az egy Világbajnoki Kvalifikációs Verseny volt Budakeszin február 18-án, ahol Hayley-vel másodikok lettek kategóriájukban, emellett hazahoztak még összesen hat kupát. Megszerezték ugyanis többek között a Dog Dancing Club Star 2022 címet mindhárom kutyájával. Jelenleg pedig a hatvani versenyre készülnek, ami május 13-án lesz, illetve amint lehetőségük nyílik, szeretnének részt venni Európa bajnokságon és világbajnokságon is.

Kifejtette, a munka, így a versenyek után is mindig játék a jutalom a kutyáknak, illetve néhány finom falat, ami általában virsli vagy párizsi. A tápos jutalomfalatokat azért mellőzi, mert trükkök közben félrenyelhetik a kutyák. Egy egyszerű koreográfia összeáll náluk akár két hónap alatt is, de egy nehezebbhez szükség lehet fél, vagy akár másfél évre is, tehát sok munka van benne. Ő kutyáival ezeket váltogatja, de van olyan versenyző, aki két éve szinte ugyanazzal lép fel. Viktória végül elmondta, szülei mindenben támogatják, anyukája viszi például őket versenyekre.