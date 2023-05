A Babafaprogramot 2020-ban indítottuk el városunkban, és kezdetektől arra törekedtünk, hogy valami egyéni, egyedi színt is adjunk a kezdeményezésnek – nyilatkozta szerkesztőségünknek Polgár Zoltán alpolgármester, akinek javaslatára hívták életre a programot. Mint mondta, elsődleges céljuk az volt, hogy kifejezzék tiszteletüket a gyermekeket vállaló családok felé, illetve egy maradandó emléket biztosítsanak mind a gyermekeknek, mind a szülőknek, nagyszülőknek.

– Az első évben a Május 1. Parkban ültettünk el kőrisfákat, illetve a családoknak arra is lehetőséget adtunk, hogy ha azt választják a saját kertjükben ültethessenek el a város által biztosított szilvafát. Ezt a gyakorlatot azóta is követjük – elevenítette fel az előzményeket Polgár Zoltán. – Ezt követően 2021-ben úgy gondoltuk, hogy elkezdjük egy Babafasor telepítését a Békés és Békéscsaba közötti, a 470-es út mellett vezető kerékpárút mellett, majd ezt folytattuk tavaly is. Már összesen mintegy száznegyven fa alkotja a fasort, és természetesen annak a lehetőségét is megőriztük, hogy aki úgy szerette volna, úgy szeretné, otthonába igényelhessen szilvafát. Nagyon sok kedvező visszajelzést kaptunk, a szülők, nagyszülők örömmel számoltak be arról, hogy milyen jó érzés számukra, amikor Békéscsaba felől megérkeznek Békésre, és látják a gyermekük tiszteletére ültetett fákat.

Fotó: Hajdu Lívia

Polgár Zoltán kiemelte, a hely ugyanakkor lassan fogyóban van, éppen ezért ismét egy újításba kezdenek.

– Dánfokon, az üdülőközpont közelében található területen Babafaösvény létrehozását indítjuk el idén ősszel – számolt be a fejlesztés előkészületeiről Polgár Zoltán. – Ez olyan nagyságú terület, amely hosszú éveken át biztosíthatja az újabb babafák elültetésének lehetőséget. A fák körül, a fák között egy ösvényt alakítunk ki, így abban bízunk, hogy hosszú távon egy kiránduló, rekreációs hely jöhet létre, ahol szívesen sétálnak majd a szülők, nagyszülők, a felnövekvő gyerekek, de a terület mindenki előtt nyitott lesz. Egy természeti környezetben fekvő közösségi tér kialakítását tervezzük. Úgy gondoljuk, hogy minden békési számára kellemes időtöltést biztosíthat majd a Babafaösvény. A babafákat egy tölgyes veszi majd körül, amelynek első csemetéit tavaly már el is ültették.

Ennek kapcsán Polgár Zoltán elmondta, a tölgyes gondozását és rendben tartását civil kezdeményezésként a békéscsabai Bencsik Ádám és csapata vállalta magára, aminek érdekében már hónapok óta mindent meg is tesznek, rengeteget dolgoznak a jó ügyért, hatalmas munkát végeztek.

Az alpolgármestertől megtudtuk, néhány napja egyeztetést tartottak a helyszínen, amelyen Szokai László, a város főkertésze és Bencsik Ádám is részt vett.

– A babafák ültetése ősszel történik majd, addig számos előkészítő munka vár ránk, és bízunk benne, hogy mind a szülők, a családok, mind a békésiek örömmel fogadják majd a Babafaösvény kialakítását – hangsúlyozta az alpolgármester.

A Babafaprogramban eddig 376 fát, míg az elmúlt három évben összesen mintegy félezer fát ültettek Békésen. Az önkormányzat a BKSZ Kft. és az önkormányzati tűzoltóság segítségével a növények locsolásáról is gondoskodik, illetve ebben maguk a családok is részt vesznek.