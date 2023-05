A délutáni pósteleki átadó előtt az aktív turizmus került előtérbe azon a konferencián, amelyet az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ szervezett az önkormányzattal közösen, a Háromváros Kerékpáros Fesztivál keretében a Csabagyöngye Kulturális Központban. Elhangzott: az Aktív Magyarország szavazásán a Wenckheim kerékpárút elsöprő fölénnyel lett Az év kerékpárútja 2023-ban, ennek kapcsán Révész Máriusz államtitkár emléklapot adott át Szarvas Péternek és Balogh Józsefnek, Békéscsaba és Szabadkígyós polgármestereinek.

Délután Pósteleken Szarvas Péter kiemelte, 2015-ben álmodták meg a projektet, amit Orbán Viktor miniszterelnök 2016-os békéscsabai látogatásán a kormány támogatásáról biztosított.

Tíz kilométeren új út, tíz kilométeren felújítás

– A beruházás keretében tíz kilométer teljesen új út épült, és tíz kilométeres rész felújítása valósult meg – hangsúlyozta Szarvas Péter. – A létesítmény nyomvonala a turisztikai szempontból jelentős Wenckheim építészeti hagyatékot köti össze, melyek közül a szabadkígyósi, pósteleki és gerlai kastélyt érinti, és elérhetővé válik a dobozi Wenckheim-kripta, valamint a gyulai kastély is. A tematikus kerékpáros túraútvonalon megcsodálhatjuk a térségünket gazdagító kulturális emlékeket, a természeti értékeket is.

A polgármester kitért arra, Pósteleken a múlt századot felidéző kronoszkóp, míg Gerlán, az egykori kastélyparkban elhelyezett interaktív információs táblák mutatják be a kastélyt és a 19-20. századi uradalomban zajló életet. Csakúgy, mint Orodán Zsuzsanna: Múltidéző Wenckheim kastélytúra című kötete, amelyben ritkán látott személyes fotók, kéziratok hozzák közelebb hozzánk a kastélyokban élt Wenckheim családokat.

Élmény a természetkedvelő túrázóknak

A kastélyokat összekötő útvonal a táji adottságai révén a természetkedvelő túrázóknak is élményt biztosít. A bányatavaknál nemcsak a gazdag madárvilágot figyelhetjük meg a kilátóból, de horgászatra is lehetőség nyílik. Egyedi tervezésű, információs táblák színesítik a túrázók útját, melyek nemcsak a pihenőhelyeken, de a kerékpárút mentén, több helyszínen is megtalálhatók.

– Póstelekre a kerékpáros extrém sport szerelmeseit is várjuk – mondta Szarvas Péter. – Az itt megépített dirt pálya (pumpapálya) mára a világ számos pontján nagy népszerűségnek örvend. A projekt keretében megújult a dirt pálya melletti parkoló is.

Herczeg Tamás, Szarvas Péter és Madarász-Losonczy Bálint adta át a kerékpárutat Pósteleken. Fotó: Für Henrik

Az útvonal mentén helytörténeti vagy természeti szempontból meghatározó helyszíneken épültek a korszerű pihenők, amelyek szervizállomásokkal is felszereltek. Fedett pihenőhely várja a túrázókat Békéscsabán, a Munkácsy Emlékházban és a bányatavak mellett, Gerlán a Wenckheim Károly téren, Pósteleken a bringapálya mellett, valamint Szabadkígyóson a kastély szomszédságában. Egyszerű pihenőhely létesült a Békéscsaba-Veszei szakaszon, az Élővíz-csatorna mellett. Gerlán a Wenckheim Károly tér teljesen megújult, sétány, padok, növények teszik kellemessé a pihenést az itt élők, valamint a turisták számára.

Az Élővíz-csatorna töltésén lévő kerékpárút külterületi szakaszán mozgásérzékelővel ellátott közvilágítás, a pósteleki sétányon, valamint a dirt pályánál térvilágítás létesült. A nyomvonal több helyszínén térfigyelő kamerákat is elhelyeztek A Békéscsaba-Szabadkígyós között megépült kerékpáút mentén 300 pusztaszilfát telepítettek. A projekt részét képezi 30, kölcsönözhető kerékpár beszerzése is.

Herczeg Tamás: jól szolgálja a turizmust

Herczeg Tamás szólt arról, az avatásra érkezve az utolsó kilométereket kerékpárral tette meg, és lenyűgözte a látvány.

– Közép-Békés olyan természeti környezettel, adottságokkal rendelkezik, melyek jól szolgálják a turizmust. Mindezt pedig nagyban segíti a kiterjedt kerékpárút-hálózat – emelte ki Herczeg Tamás. – Póstelekre hétvégente tízezer ember látogat ki, és az újjávarázsolt szabadkígyósi kastélyhoz is sokan kerékpároznak el a Weckheim kerékpárutat használva. Szabadkígyóst és Újkígyóst pedig összeköti egy új kerékpárút. Ez 580 millió forintos pályázati forrásból jöhetett létre.

Madarász-Losonczy Bálint kitért arra, a kerékpárút a munkahelyekre eljutást, az onnan történő hazakerékpározást is megkönnyíti. Hozzátette, a beruházást a kezdetektől végigkísérte, és nagyon jó együttműködés eredménye, hogy egy ilyen kerékpár- és turistaút valósult meg.