A keddi programunk legfőbb célja illeszkedett az SM Világnaphoz. A rendezvénnyel is szerettük volna felhívni a figyelmet erre a ma még gyógyíthatatlan, élethosszig tartó betegségre – nyilatkozta lapunknak Fazekasné dr. Magda Erzsébet. A Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy bemutassák azokat a tüneteket és ismérveket, amelyeket jó, ha a társadalom betegkörön kívüli tagjai is megismernek. Kiemelte, szintén fontos cél, hogy maguk az SM-betegek is többet tudjanak betegségükről, illetve annak kezeléséről. Ván Ágnes, a Mednyánszky Kör kezdeményezője elmondta, az együttlét volt a legfontosabb, az, hogy összejöjjenek egy kicsit.

– A pandémia alatt kevesebb lehetőség nyílt erre, pedig nagyon fontos dologról van szó. Kedden bowlingozásra is lehetőség nyílt, illetve a jelenlévők kézműveskedhettek, zászlókat is készíthettek – tette hozzá. – Mindez kifejezte a szolidaritást a sclerosis multiplexesek felé, üzente, hogy nincsenek egyedül.

Nyikora Péterné, a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezetének elnöke elmondta, éppen a Covidot követően alakult ki, hogy sok beteg elsősorban online formában vesz részt a különböző közösségi programokon: – Az összetartozás, az együvé tartozás, a személyes kapcsolatok és a rendezvények nagyon fontosak. Sajnos az elszigetelődés erősödhet, éppen ezért is próbáljuk felhívni az ilyen eseményekre a figyelmet – fogalmazott.

Fazekasné dr. Magda Erzsébet arra is felhívta a figyelmet, hogy a központi rendezvényük szombaton Székesfehérváron lesz. Az eseményen Szántai Anita, a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány elnöke mutatja majd be azt a 124 oldalas kiadványt, ami az otthoni ápoláshoz és gondozáshoz ad majd gyakorlati segítséget. Nyikora Péterné kiemelte, nagyon lényegesnek tartja, hogy a kiadványnak Békés vármegyei gyökerei, illetve alapjai is vannak. A sclerosis multiplexes emberekkel kapcsolatban számos újszerű kezdeményezés kötődik a megyéhez.