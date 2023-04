– Ilyen sok embert érdekel? Nem is gondoltam – mondta hitetelenkedve a magát büszkén orosházinak valló dr. Kaáli-Nagy Géza.

A Demokrata megírta: világviszonylatban is rendkívül jelentős, 140 járműből álló autó-motor múzeumot rendezett be Kaáli professzor a Balaton-felvidéki Dörgicsén. A folyamatosan gyarapodó kiállítás azért is különleges a magyar látogatónak, mert bemutatja a hazai motorgyártás teljes típuspalettáját, egy önálló épületben szocialista autók gyűjteménye is látható, valamint kitekintést kap az érdeklődő a világ nagy gyárainak magyar fejlesztéseire is. Az alapító-tulajdonos egyik új büszkesége a „póni emblémás” Mustang-alkatrészekből mintázott nagy szobor, amely a legendás logó szintén magyar alkotója előtt tiszteleg.

,,Egyszerre csap meg a hetvenes évek Amerikájának és a nyugat-európai jóléti társadalomnak az életérzése az utánuk kullogó keleti blokk igyekezetével és sóvárgásával, amikor végigjárjuk a Kaáli Múzeum tereit és épületeit. A Minden lében két kanál sorozatot vagy a James Bond-filmeket idéző csodálatos sportautók, a rock and roll korszak hatméteres Cadillace mellett látható itt a Fülöp herceg által használt elegáns királyi Alvis egyik példánya, amiből mindössze három van a világon, motoros önjáró hintó 1914-ből és persze számos békebeli autó a két világháború közötti időszakból.

Az alapító-tulajdonos egyik új büszkesége a „póni emblémás” Mustang-alkatrészekből mintázott nagy szobor

Fotós: Teknős Miklós/Magyar Nemzet

A 45-50 évesnél idősebb látogatóban pedig fapados-nosztalgikus emlékeket ébreszt a külön épületben elhelyezett KGST-gyűjtemény a Merkur-telepek hangulatát idéző csillogó Zsigulival, a hamar ritkasággá vált, lekerekített formájú 500-as Trabanttal vagy az ötvenes-hatvanas évek benzinzabáló taxijával, a tankalvázra szerelt Warszawával. A szintén külön teret elfoglaló motorkiállítás technikatörténeti szempontból is egyedülálló, ugyanis bemutatja a magyar motorgyártás teljes típusválasztékát” – olvasható a cikkben.

Kaáli Nagy Géza három éve nyitotta meg autó-motor múzeumát, ami azóta is folyamatosan bővül, az idén öt autó érkezett. Az autós különlegességek iránt érdeklődő közösségben gyorsan szárnyra kapott a múzeum híre, tavaly már 25 ezer látogatót fogadtak.

– Szeretem a vendégekkel tölteni az időt, barátságos emberek, akiket kizökkent a hétköznapokból a gyűjtemény, és felidézik fiatal éveiket – mondta a ma is aktív, szálfaegyenes tartású professzor. Akinek nemcsak a csoportok vezetése ad nyolcvanéves korára is elfoglaltságot, de gyakran a környező településekre is levezet valamelyik roadsterrel, hiszen a múzeum összes példányát kitűnő műszaki állapotban tartják – olvasható a lapban.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy az orosházi autó-, motormúzeumában legutóbb szintén személyesen a professzor fogadta a látogatókat és sok nosztalgiával fűszerezett történettel, orosházi sztorival örvendeztette meg az érdeklődőket. Volt közöttük sok, egykori iskolatárs, jó barát, régi kedves ismerős is.