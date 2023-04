Aranylábú kocsmatöltelék, egyszer úgyis börtönben végzi. Alakulhatott volna így is Árgyelán Jánosnak – akit gyerekkora óta Mazsinak becéznek –, a békéscsabai futball egyik ikonjának, az 1993-as esztendő Év labdarúgójának az élete. Ehelyett megkapaszkodott, hosszú ideje bontási és építőipari vállalkozó, saját telephellyel, gépparkkal. A gyulai Holdudvar apartmanház társtulajdonosa Dávid Zsolttal, aki korábbi csapattársa volt, de Békéscsabán is vannak ingatlanjai, nemrégiben két vendéglátóhelyet is vásárolt. Mégsem lóg ki emberei közül, fütyörészve, jókedvűen hányja a földet, dolgozik a markolóval.