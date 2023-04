Tágabbról szükséges megközelíteni a témát, hiszen az anya és lánya közötti kapcsolat be van ágyazva a családi élet kereteibe, amelyből kihagyhatatlan az apa – kezdte prof. dr. Bagdy Emőke. Aláhúzta: az, hogy ki milyen szerepet kapott, hogy fiú-e vagy lány, elrendelt – és keményen kiáll emellett ebben a fura világban is, amikor kóbor eszmék, egymásra torlódó ideológiák is megjelennek, próbálva cáfolni a nemi különbözőségeket.

Amikor férfiról és nőről, fiúról és lányról van szó, bizonyosan, biológiailag, tudományosan is igazolt a különbözőség, amit érdemben nem lehet megváltoztatni. Amíg a férfiak X és Y, addig a nők két X kromoszómával rendelkeznek; előbbiek esetében magzati kortól kezdve termelődik tesztoszteron, utóbbiaknál ösztrogén; a férfiaknál a bal, a nőknél a jobb agyfélteke a domináns. Ez a három jellegzetesség olyan markáns, karakterisztikus, hogy nemcsak külső jegyek, hanem a viselkedés alapján is meghatározza azt, hogy a gyermek melyik nemhez tartozik.

Az fog beérni bennük, amit hoznak magukkal

A szakember kiemelte, van egy közös pálya, ahol fiúnak és a lánynak ugyanolyan szülői hatásokat kell kapnia. Miközben saját rendeltetésüknek megfelelően, biológiai adottságaik folytán az fog beérni és megerősödni bennük, amit hoznak magukkal. A lányoknál jobban megfigyelhető a ragaszkodás, a fiúknál az önállósági vonal az erőteljesebb. Különösnek mondta azt a párhuzamos utat, ahogy felnőnek, más lelki folyamatok zajlanak le bennük, és amellett, hogy vannak azonosságok, vannak eltérések is.

Hangsúlyozta: a felnövekvő emberpalántának meg kell tanulnia azt, és ebben segíteni is kell, hogy mi a különbözőség értéke, illetve, hogy a másikat az eredeti, saját megkülönböztethető értékeivel miként képes szolgálni. A különbözőségek egymást vonzzák, azzal jön létre a teljesség, hogy az egyik oldal hiányosságait a másik betölti. Máshogy szemlélik a világot: a férfinak egészen más adottságai, lehetőségei vannak, de azok, amiket ő hoz, pont nagyon szükségesek, mert a nő nem rendelkezik velük. A férfi védi a családot, segíti megteremteni az életfeltételeket; viszont a fészek légköréről a nő gondoskodik.

A nyitóáhítat során Koncz-Vágási Katalin sarkad-belvárosi református lelkész beszélt.

Fotó: Licska Balázs

Badar és bizzar elgondolásokat lehet látni, hallani

A klinikai szakpszichológus elmondta, a világban csatározásokat, badar és bizarr elgondolásokat lehet látni, hallani. Pedig eleve adott, biológiailag igazolható és támadhatatlan, hogy férfira és nőre, az egymást kiegészítő teljesség megvalósítására van szükség. Ebbe a modellbe az anya és lánya közötti kapcsolat úgy ágyazódik be, hogy egy anyának tudnia kell, hogy a lánya az adott fejlődési szakaszban milyen női szükségletekkel rendelkezik, és ha ezt képes nyújtani, akkor azzal csodálatos példát mutat, és a lánya majd azt viszi tovább.

Az sem mindegy, hogy milyen szövetség van a férfi és a nő között – hangsúlyozta előadásában prof. dr. Bagdy Emőke. Példaként, érdekességként felhozott egy kutatást. Ahol a házasság szentségében született a gyermek, ahol az apa ezzel is kifejezte a szeretetét, ott az anya is nyugodtabb volt, biztonságban érezte magát, illetve a gyermek szintén kiegyensúlyozottabb volt. Kitért a transzgenerációs átörökítésre, hogy a házasság, az Isten és ember előtti szövetség ad biológiailag komfortérzetet a nő számára. Előre meg van írva a kötődési mintázat is, hogy a lánynak később lesz-e bizalma vagy sem.