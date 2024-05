Elszórtan (főleg a Nyugat-Dunántúlon) fordul elő zápor, zivatar. A délkeleti szél többfelé lesz élénk. 26-27 fok köré melegszik a levegő - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Nyugodt napsütéses humánmeteorológia-orvosmeteorológia helyzetre számíthatunk vasárnap.

Ezt érdemes is kihasználni, még viszonylag kedvező a légszennyezettségi helyzet, és a pollenkoncentráció is a moderált tartományba esik. Magas lesz viszont az UV-sugárzás, feltétlenül szükséges a megfelelő védelem, de nem csak a bőrünk, hanem a szemünk vonatkozásában is. A jó szabadtéri programok segítik az immunrendszerünk erősödését.

Továbbra is várhatók viszont zivatarok, de akár jégesővel kísért heves viharok is. Az ezeket kísérő fülledtség nagyon megterhelő az időjárás-érzékeny emberek számára. Erősen megnő a szívpanaszok és a légzési nehézségek, a rosszullétek száma. Az átlagosnál melegebb és melegedő tendenciájú idő sok fejfájós számára okoz erősödő panaszokat. Az ő esetükben különösen fontos kerülni a tűző napot, és nemcsak a déli órákban ajánlott a fejük védelme napsugárzástól.